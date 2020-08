A spasso per il giardino botanico, parlando di biodiversità

Che cos' è e come si manifesta la biodiversità? Come si misura? Qual' è la sua importanza e come possiamo tutti insieme contribuire a preservarla? Al Giardino botanico alpino in Pian del Cansiglio, nel Comune di Fregona, domenica 16 agosto l'esperta Veronica Borsato parlerà di biodiversità durante un tour naturalistico da non perdere nel verde e nella tranquillità della celebre Piana.