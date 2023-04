Il giardino segreto di Freya Stark ad Asolo

Asolo non finisce mai di stupire, c’è sempre un angolo che merita di essere scoperto e il Giardino di Villa Freya è uno di questi!



Un parco-giardino, adornato di fiori e piante secolari, pensato per zone: dalle aiuole delle rose inglesi e delle erbe aromatiche al prato fiorito, dal viale delle rose francesi a quello dei carpini bianchi, fino al frutteto e all’orto sugli antichi terrazzamenti.



Passeggiando per il giardino, durante la visita, conosceremo l’affascinante personaggio che fu Freya Madaleine Stark. Una delle prime donne ad avventurarsi nelle terre sconosciute del Medio Oriente e dell’Antica Persia, da sola, a dorso di muli e cammelli. Una vita intensa e rocambolesca, che si concluderà nella sua casa di Asolo, per lei una culla in cui sarà “felice di dondolarvi dentro leggermente con il dondolio del mondo”.



Il Giardino di Villa Freya ha inoltre un particolare valore storico poiché ospita il sito archeologico del teatro romano dell’antica Acelum. Per capire più a fondo la storia di Asolo, per scoprire la sua evoluzione urbanistica, non possiamo quindi perderci la visita a questo luogo.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA dal link: www.venetosegreto.com/eventi/