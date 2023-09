Riecco la Festa Rossa: politica, cultura e solidarietà nel cuore della Marca Trevigiana

Torna l'immancabile appuntamento della festa provinciale di Rifondazione Comunista, torna la Festa Rossa. L'edizione 2023 rispolvera la tradizionale location di Villa Wassermann a Giavera del Montello che da venerdì 15 a domenica 17 settembre diventa il centro della sinistra della Marca con assemblee, politica e cultura. Sarà attivo lo stand gastronomico grazie agli oltre 50 volontari, iscritti e simpatizzanti del Partito, per offrire piatti tipici e menù vegetariani o vegani, all'insegna della sostenibilità vera e propria con stoviglie biodegradabili e cibo rispettoso dell'ambiente. Nei tre giorni della Festa Rossa non mancheranno gli eventi con la poesia e il teatro, che aprono e chiudono l'evento, con in mezzo incontri pubblici per discutere di attualità e di lavoro, senza dimenticare i momenti di convivialità con concerti live.

Si inizia venerdì 15 settembre, alle ore 18, con la lettura drammaturgica di "Eresia" di Pierpaolo Capovilla, che interpreta Vladimir Majakovskij. Capovilla, noto attore e cantautore veneziano e già anima de Il Teatro Degli Orrori, darà voce al poeta e scrittore sovietico. I versi di Majakovskij, che spaziano dalla ribellione all'amore, riescono ancora oggi a sorprendere per la loro forza rivoluzionaria e l'invito a non arrendersi alle circostanze attuali. Successivamente, a partire dalle ore 21, ci sarà l'incontro pubblico intitolato "Disertare la guerra, praticare i conflitti" con la partecipazione di Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista e del coordinamento nazionale di Unione Popolare, e Alisa Del Re, professoressa di Scienza Politica e direttrice del "Centro interdipartimentale di ricerca: studi sulle politiche di genere" presso l'Università di Padova.

Si apriranno nuovamente le porte della Festa Rossa sabato 16 settembre, a partire dalle ore 16:30, con l'assemblea territoriale di Unione Popolare, l'organizzazione politica che da oltre un anno riunisce le forze di sinistra, da Rifondazione Comunista a Potere al Popolo. Sono invitati tutti gli iscritti e i simpatizzanti della provincia di Treviso per discutere della linea politica e delle prossime azioni da intraprendere. Tra le campagne promosse da Unione Popolare, spicca quella del salario minimo, e proprio alle 18:30 si terrà la seconda assemblea pubblica della giornata dal titolo “10 è il minimo”. Si discuterà di stipendi dignitosi e giustizia sociale con la partecipazione di Antonello “Nello” Patta, responsabile lavoro di Rifondazione, Eliana Como della direzione nazionale della CGIL, Monica Coin di Unione Popolare, e Daniela Ruffini della direzione nazionale di Rifondazione. Nel frattempo, lo stand gastronomico rimarrà aperto, e a partire dalle 22:30 si terranno i concerti live del quartetto Marusya, che proporrà canti sociali, di lotta, cantautorato italiano e world music, seguiranno i 66cl, da Rovereto, che offriranno un "crossover discount punx".

Il gran finale avrà luogo domenica 17 settembre. Dalle ore 11, si terrà un'assemblea ecosocialista incentrata sul tema della predazione, del suolo e dell'inquinamento del Montello, con la partecipazione di comitati ambientalisti del territorio. Il dibattito si concluderà con un pranzo vegetariano aperto a tutti. Alle ore 15 presentazione del libro "Disarmati. Paesi senza esercito e altre strategie di pace", edito da Altreconomia. L'autore Riccardo Bottazzo sarà presente, insieme alla libraia Clara Abatangelo e associazioni pacifiste della Marca. A partire dalle ore 17, si terrà un'assemblea pubblica dedicata alla difesa della scuola pubblica e del diritto allo studio, dal titolo "C’è un domani per la scuola? La scuola come centro di comunità". Tra i partecipanti ci saranno Carlo Salmaso del Centro Studi Scuola Pubblica (CESP) e Marco Moretti, segretario provinciale della CGIL Scuola. Dalle ore 21 lo spettacolo teatrale "Un Gramsci mai visto", di e con lo storico torinese Angelo D’Orsi, accompagnato dalla musica de "I senza tempo". Antonio Gramsci è il pensatore italiano più studiato al mondo e, lui per primo, riteneva che il teatro fosse un mezzo straordinario di pedagogia di massa. L’obiettivo è diffondere la conoscenza e l’interesse per il personaggio, tramite l’alternanza di monologhi e momenti corali, raccontando le vicende umane intrecciate con la politica e l’elaborazione di un pensiero originale. Ad interpretare lo spettacolo lo storico, giornalista e commentatore televisivo D’Orsi che ha redatto la più completa biografia di Gramsci sta sempre di più diventando un volto noto anche grazie al successo del suo spettacolo in ogni angolo d’Italia.

Durante i tre giorni della Festa Rossa avrete la possibilità di appoggiare due leggi di iniziativa popolare. La prima riguarda il salario minimo di 10 euro, indicizzato all'inflazione, promosso da Unione Popolare. La seconda propone l'introduzione del reato di omicidio e delle lesioni gravi o gravissime sul lavoro, ed è promossa da Rete Iside Onlus. Inoltre, all'interno della manifestazione, sarà allestita la mostra "Non numeri...ma persone", in ricordo di Mattia Battistetti e di tutte le vittime sul lavoro.

«Si rinnova ancora l'appuntamento annuale con la Festa Rossa, una delle poche feste di partito ancora attive nella Marca - affermano Stefano Mandelli e Lucia Tundo, co-segretari provinciali di Rifondazione Comunista - Come sempre, dobbiamo ringraziare gli iscritti e i simpatizzanti che hanno contribuito a organizzare e gestire questo evento. Nel formulare il programma dei tre giorni, abbiamo puntato su temi di attualità, come la questione del salario minimo e la sicurezza sul lavoro, senza dimenticare altri argomenti scottanti, come la difesa dell'ambiente in una zona come il Montello, che subisce continui attacchi e che rappresenta un terreno fertile per i comitati di tutela, come quello della Grave di Ciano. Abbiamo inoltre affrontato la questione della scuola pubblica, in particolare nei piccoli centri come Santi Angeli, che sono stati duramente colpiti dalle politiche volte al risparmio».