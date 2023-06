28^ Giavera Festival - Serata con Alessandro Bergonzoni

Alessandro Bergonzoni, figura poliedrica che ha saputo conquistare il cuore del pubblico in oltre quarant'anni di carriera, sarà uno degli ospiti d’eccezione della 28^ edizione del Giavera Festival quest’anno con lo slogan «Non trovo pace... chiamata alle arti». Il 7 luglio arriva nella Marca per una occasione unica in cui lasciarsi coinvolgere dalla sua ineguagliabile «arte della parola». E sarà proprio l’arte della parola, del gesto, dello sguardo a rendere possibile l’«arte dell'incontro» fra persone e culture. Bergonzoni ci invita a riflettere in modo originale sul potere delle arti di unire le persone in un impegno per costruire il mondo di tutti. L’evento, a ingresso gratuito con offerta responsabile, si tiene a partire dalle ore 21.00 presso la suggestiva Villa Wassermann a Giavera del Montello.

Alle ore 20, sempre in villa Wassermann, Livio Senigalliesi, fotoreporter internazionale, aprirà alle ore 20.00 la mostra fotografica «Kosovo terra senza pace». La serata proseguirà con «Mediorienthè» bivacco sotto le stelle con i Maksum Trio, musiche e sonorità da Grecia, Turchia e Medioriente.

Bergonzoni è noto a livello internazionale come artista, attore, autore e scrittore. I suoi spettacoli hanno riempito i teatri di tutta Italia e i suoi libri hanno saputo creare un rapporto unico con i lettori. Di recente, Bergonzoni ha ricevuto il prestigioso "Premio Montale Fuori di Casa 2023", devolvendo i ricavati alle vittime dell'alluvione in Emilia Romagna, dimostrando ancora una volta la sua profonda sensibilità e solidarietà.

L'evento apre la 28^ edizione del GiaveraFestival - Crocevia di Incontri e Culture, manifestazione a respiro internazionale unica nel suo genere, che richiama persone provenienti da tutto il mondo. Il festival, che si svolgerà dal 7 al 9 luglio 2023, quest’anno sarà ricco di appuntamenti di «chiamata alle arti» e un’occasione preziosa per lasciarsi coinvolgere nell’arte dell’incontro e della convivenza, diventando «artisti del quotidiano» in una creatività condivisa.