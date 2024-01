Giavera Festival - 5 storie per il Mondo che Ci Desideriamo

Agosto 2021, i Talebani riprendono la Capitale Kabul e l'Afghanistan...il Paese sprofonda in una crisi umanitaria e civile. Grazie ad un corridoio universitario, creato da La Sapienza Università di Roma, 15 ragazze sono riuscite ad arrivare in Italia. Saranno ospiti del Festival, sabato 3 Febbraio in villa Wassermann alle ore 21.00, con un'esibizione di teatro racconto.