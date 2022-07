Gioie Musicali 2022 - VenEthos Ensemble a LaRéUnion

Si apre il sipario sulla XVIII edizione del Festival internazionale Giovanile Gioie Musicali che, dopo l’anteprima del 21 giugno a Montebelluna per la Festa della Musica, si svolgerà ad Asolo dal 13 al 29 luglio, nel segno di un tema centrale: LaRéUnion della singolare comunità musicale costituitasi in vent’anni di attività di LaRé - Orchestra Giovanile La Réjouissance, nata nel 2002 e che dal 2005 realizza con Gioie Musicali un premio formativo per i suoi componenti, dando vita ad un Festival che nel tempo ha coinvolto anche un grande numero di altri giovani musicisti italiani ed europei.

Per questo ventennale, in occasione di Gioie Musicali si potranno ascoltare ad Asolo formazioni diverse che coinvolgeranno i musicisti dell’orchestra LaRé di oggi e quelli di ieri che sono diventati professionisti della musica, che insieme, con il motto di “Rejouissancer forever”, daranno vita ad appuntamenti cui parteciperanno anche gli orchestrali di un tempo che hanno scelto strade diverse dalla musica.

Ad aprire gli appuntamenti, mercoledì 13 luglio nella chiesa di San Gottardo, il VenEthos Ensemble (Giacomo Catana, violino; Mauro Spinazzè, violino; Francesco Lovato, viola e Massimo Raccanelli, violoncello): quartetto d’archi che con la sua nuova lettura, su strumenti originali, del repertorio quartettisti del XVIII e XIX secolo sta conquistando pubblico e critica, in Italia e all’estero. Ospiti particolarmente significativi per il Festival, poiché la loro amicizia e collaborazione è nata proprio tra le file di LaRé, di cui ben tre di loro sono stati a lungo componenti. Oggi sono musicisti affermati e regolarmente invitati nelle più importanti sale da concerto, sia come solisti sia come cameristi (Massimo Raccanelli ha anche intrapreso una brillante carriera di direttore d’orchestra, dopo aver provato per la prima volta “il brivido della bacchetta” proprio nella Réjouissance, dove Elisabetta Maschio aveva scorto questo suo talento) e al recente CD dedicato a Mozart realizzato dall’ensemble l’autorevole rivista francese Diapason ha riconosciuto il titolo di "Diapason découverte". Proprio di Mozart saranno i quattro quartetti per archi che eseguiranno per il pubblico del Festival: n°2 in Re maggiore KV 155, n°1 in Sol Maggiore KV 80, n°4 in Do maggiore KV 157 e n°6 in Si bemolle maggiore KV 159. Ingresso libero.



Gioie Musicali è anche dialogo con lo straordinario territorio che da 18 anni ospita la manifestazione: per questo la serata sarà dedicata a sostenere il progetto di riqualificazione del percorso di accesso alla chiesa di San Gottardo e la candidatura della magnifica chiesa medievale a Luogo del Cuore Fai, con illustrazione del progetto e raccolta firme da inviare al Fondo Ambiente Italiano.