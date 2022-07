Gioiosaetamorosa Festival: sul palco sale Marta Cuscunà con “Il canto della caduta”

Altre giornate dense di appuntamenti per GEA “GIOIOSAETAMOROSA – Treviso Contemporary Theater Festival”, che mercoledì 13 e giovedì 14 luglio affianca grandi spettacoli teatrali alle prime restituzione dei processi creativi intrapresi con la cittadinanza. Ben quattro gli appuntamenti in programma per domani, mercoledì 13 luglio. Si parte alle 17 con la replica della promenade teatrale “Spirito del Teatro”, che condurrà gli spettatori alla scoperta dei meandri del Del Monaco, guidati in cuffia dalle voci degli spiriti che hanno segnato per varie ragioni la storia del teatro cittadino. Alle 18.30 in programma il primo appuntamento di GEA.22 con “interpretiAMO”, che mette in scena il lavoro svolto dal Comitato Teatro Treviso con i cittadini e le cittadine che hanno partecipato al relativo laboratorio creativo. Il risultato è una promenade performance itinerante lungo le vie di Treviso: a ogni tappa verrà messa in scena la storia di una donna che ha lottato per l’emancipazione femminile, la libertà d’espressione e la parità dei diritti – tra cui Eleonora Duse, Tina Anselmi e Donatella Rettore –, in una passeggiata-teatrale unica nel suo genere. L’appuntamento è al Teatro Mario Del Monaco e la quota di partecipazione 3 euro.

Grande protagonista della giornata di domani sarà poi l’attrice e performer Marta Cuscunà con la sua opera “Il canto della caduta”, in scena al Del Monaco alle 19.30. Ispirato all’antico mito di Fanes, lo spettacolo racconta di un’età dell’oro in cui gli esseri umani avevano un rapporto di alleanza con la Natura e vivevano sotto una guida femminile; questo fino all’incontro con un re straniero che diede inizio all’era della spada. La messa in scena unisce l’immaginario ancestrale del mito ladino ai princìpi di animatronica utilizzati per manovrare i pupazzi, con lo scopo di mettere in scena una rappresentazione della guerra priva di ogni retorica. Ingresso al costo di 8 euro.

La giornata di mercoledì si concluderà poi in leggerezza a partire dalle 21.30 al bar bistrot La Pace, con il concerto del cantautore Ryff e il suo repertorio che spazia dal rock classico al folk acustico con influenze blues e soul. La giornata di giovedì 14 vede invece un doppio appuntamento al Teatro Mario Del Monaco. Alle 17 la nuova replica di “Spirito del Teatro”, e alle 18.30 la restituzione del processo creativo di scrittura drammaturgica “drammatizziAMO” con i testi elaborati durante il laboratorio. Cinque le letture sceniche protagoniste della serata, a cura di Irene Curto, Alex Cendron e Samantha Silvestri.