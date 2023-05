Giorgia Sottana, stella trevigiana del basket, presenta il suo libro "Mi fido di te"

Una delle più forti giocatrici italiane di pallacanestro di tutti i tempi è trevigiana. E sarà ospite a Tarzo per raccontare ai giovani il suo nuovo libro, le sue emozioni, il suo amore per il basket.

Venerdì 26 alle 20.30 all'auditorium di Banca Prealpi San Biagio, in via Corona 45 a Tarzo, serata con Giorgia Sottana, classe 1988, guardia del Famila Basket Schio neo campione d'Italia e terzo classificato in Eurolega femminile. Con 7 scudetti, 7 supercoppe, e 9 Coppe Italia nel palmares, ha più trofei italiani in bacheca lei che l'intera Benetton Basket Treviso maschile. A Tarzo Sottana presenza “Mi fido di te” (Bookers Italia Edizioni), il suo nuovo libro: riflessioni a cuore aperto su amore, viaggi, libertà e valori che la giocatrice ha scritto “con lo scopo e la speranza che, nel giungere all’ultima pagina, ognuno abbia trovato una piccola parte della propria verità”.

L'evento è organizzato dal Basket Vallata “La casa dei Falchi”, che a Tarzo svolge attività di minibasket per bambini della scuola dell'infanzia e primaria e ospita la squadra Under 14 maschile della Pallacanestro Vittorio Veneto. La società vittoriese collabora all'organizzazione dell'evento assieme al Basket Femminile Conegliano. Vi partecipano anche asd Movimento Fitness di Tarzo, il Gruppo Giovani La Locanda di Revine Lago, Circolo Musicale di Tarzo e i Gruppi di lettura della Biblioteca di Vittorio Veneto. Ragazzi e ragazze delle associazioni partner saranno protagonisti: faranno da conduttori della serata proporranno un reading di brani dal libro di Sottana, offriranno accompagnamento musicale al violoncello.

La serata è a ingresso libero ed ha il patrocinio del Comune di Tarzo.

A completare il weekend di pallacanestro a Tarzo, domenica 28 dalle 9.30 nella palestra di via Trevisani nel Mondo 1° Torneo “Comune di Tarzo” - Coppa del Falco, quadrangolare di pallacanestro maschile under 14 con in campo Vittorio Veneto, Nervesa, Sacile e Montebelluna. Semifinali alle 9.30 e alle 11, finale terzo posto alle 15.30, finale per il primo posto alle 17. Per la squadra vincitrice, e per il vincitore della gara del tiro da 3 punti, i trofei in legno realizzati appositamente per il torneo da donne e uomini con disabilità del Piccolo Rifugio di Ponte della Priula. Il torneo ha il patrocinio del Comune di Tarzo e della Federazione Italiana Pallacanestro.