Giornata regionale per i colli veneti- A Conegliano una domenica di eventi itineranti

Con legge regionale n. 25/2021 è stata istituita la Giornata regionale per i colli veneti per promuovere iniziative di valorizzazione del patrimonio paesaggistico, naturalistico e ambientale delle colline del Veneto, per diffondere la cultura e le tradizioni locali, per favorire uno sviluppo sostenibile del territorio, nell’ambito della cooperazione tra comunità locali e tra aree urbane e aree collinari.

Dopo il successo dello scorso anno, la Regione Veneto e il Comitato Regionale UNPLI Veneto con la partecipazione dei Comuni, delle Pro Loco, di Associazioni, di Ville e Musei, di operatori sociali ed economici del territorio veneto DOMENICA 26 MARZO daranno vita ad un evento diffuso, un momento di animazioni e valorizzazione che mette in mostra la grande ospitalità, la vivacità e l’unicità delle nostre colline venete e dei suoi abitanti.

Alle ore 11.00 nella splendida cornice del Castello, il Comune vi inviata a partecipare al Concerto “Arpa fantastica” presso il Giardino del Castello. Il Quartetto “Arpe Diem” con le arpe di Donata Mattei, Duccio Lombardi, Federica Sainaghi e Davide Burani faranno sognare il pubblico con le arie celebri di Giuseppe Verdi, un estratto dalle Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, brani dalla Bella Addormentata, dallo Schiaccianoci di Tschaikowsky,

Malaguena e Andalucia di Ernesto Lecuona e Camen Suite di George Bizet. Al termine degustazione di prodotti tipici in collaborazione con il Ristorante Belvedere. Prenotazione consigliata presso l’Ufficio IAT (0438 21230).



Altri eventi si terranno a Conegliano:

Colli Puliti - 9.00-12.00 – Colli di Conegliano | Pro Loco Ogliano – Evento gratuito. – Prenotazione non necessaria – rivediogliano@gmail.com

Visita a Cimitero ebraico antico anni 1550-1884 - ore 10.00 e 1.00 – Cimitero ebraico antico di Conegliano – Evento a pagamento: 3 € – Prenotazione necessaria: I.A.T. Conegliano 0438.21230

Bianco, rosso, verde e… lavanda - ore 10.30 – Colline di Ogliano | Treviso Incoming – Evento a pagamento – Prenotazione obbligatoria trevisoincoming@gmail.com/ 335-7469006

Pilates e yoga nel bosco – Al termine dell’evento ci sarà un brindisi offerto dalla Fattoria - ore 10.30-12.30 – Fattoria delle Spezie – Evento a pagamento – Prenotazione obbligatoria 25/3/23 info@agriturismolespezie.it, agriturismolespezie@gmail.com

Colli inediti - ore 11.30-14.30 – Coffee Living Conegliano – Evento a pagamento: un piatto del territorio con calice di vino in abbinamento e aperitivo di benvenuto con cicchetto incluso + caffè (espresso, filtro …..) in omaggio – Prenotazione gradita e disponibilità fino a esaurimento posti (prenotazione: telefonica (350 9308827 sono graditi anche messaggi whatsapp) mail (dott.cristinadegiusti@manuel.it) mail (coffeeliving@manuel.it).