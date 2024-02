Giornata dei colli veneti: un fine settimana da non perdere a Villa di Maser

Prezzo non disponibile

Il Veneto si prepara a celebrare, il 24 marzo, prima domenica di primavera, la Giornata regionale dei colli veneti, dedicata alla valorizzazione e alla conoscenza del territorio collinare veneto. Questo evento abbraccia diversi aspetti, tra cui paesaggistico, naturalistico, storico, culturale, produttivo, sportivo ed enogastronomico.



Villa di Maser ha preparato un ricco weekend per celebrare questa occasione.

A partire dal pomeriggio di venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 marzo, sei scultori del legno daranno vita a una esibizione nei giardini della Villa, dedicata all'intaglio dei legni secolari provenienti dal recente intervento di tutela al viale dei Tigli, nell'ambito del progetto di "Restauro del Giardino Storico della Villa di Maser" (PNRR Next Generation EU).



Sabato 23 e domenica 24, sarà possibile partecipare a tour guidati "Tra Villa e Tempietto", partecipare a degustazioni di vini provenienti dalla vigna della Villa e scoprire i prodotti gastronomici tipici del territorio presso lo stand della Proloco di Maser.



Infine, domenica 24 ci sarà la presentazione ufficiale delle opere degli scultori alla presenza della banda di Maser.



Per informazioni e iscrizioni al Tour guidato:

visite@villadimaser.it





Non perdere l'opportunità di vivere un'esperienza unica alla Villa di Maser durante la Giornata Regionale dei Colli Veneti!