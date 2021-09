Anche quest’anno la Fondazione aderisce alla Giornata Europea delle Fondazioni. La ricorrenza è stata voluta, a partire dal 2013, dal network europeo delle associazioni nazionali di fondazioni (DAFNE), dall’ACRI, associazione nazionale che riunisce le fondazioni italiane di origine bancaria, e da ASSIFERO, l’associazione nazionale di categoria delle fondazioni ed enti filantropici italiani.

La finalità dell’evento è quella di promuovere sui rispettivi territori iniziative volte a diffondere una maggiore riconoscibilità delle fondazioni, la cui azione viene spesso ignorata dal grande pubblico.

La giornata si celebra in tutta Italia nella giornata del 1° ottobre, alle ore 11, con un evento diffuso sui territori: in ogni città sede di una fondazione aderente, coinvolgendo enti e associazioni locali, verrà inaugurato un murales, con un disegno simbolico che sarà uguale per tutti, scelto sulla base di un contest che ha coinvolto vari artisti in tutta Italia.



Per Fondazione Cassamarca è stata individuata la parete dove far realizzare il murales, che sarà la parete esterna del Teatro delle Voci. Tale edificio, infatti, si trova in un quartiere periferico della città e ben si coniuga allo spirito dell’iniziativa rivolta proprio ad animare zone abbandonate o periferiche.

Per l’ideazione e il coordinamento della realizzazione dell’opera, la Fondazione Cassamarca si è avvalsa della collaborazione con l’artista Paolo Socal e il maestro Marco Varisco. Per la realizzazione ci si è avvalsi della preziosa collaborazione di: Associazione Undici di Marca, Fondazione Oltre il Labirinto, Associazione Adelante Onlus e Treviso Bulls Hockey in Carrozzina. Sono i ragazzi seguiti da queste associazioni gli artisti della giornata.



Parallelamente a questo progetto, è stato lanciato un contest nelle scuole per la realizzazione di un’opera artistica partendo dall’immagine simbolo della giornata. Tra tutte le opere che perverranno entro il 29 settembre (fondazione@fondazionecassamarca.it) la Fondazione, a suo insindacabile giudizio, sceglierà l’opera vincitrice che si aggiudicherà un buono da spendere in Libreria ai Carraresi dove sarà anche esposta la sua opera per tutto il mese di ottobre a Casa dei Carraresi.



Paolo Socal

Dopo gli studi artistici nel 1985 l’attività di Paolo Socal (acronimo artistico PA) prende due direzioni contrastanti e complementari: arte e design. Interessi che si amplieranno con collaborazioni in agenzie di comunicazione del settore moda, dove svilupperà un’impronta rivolta al casual design in espansione in quegli anni. Tra i vari impegni nello stesso periodo inizia a dipingere, attività che continua tutt’oggi con esposizioni in diverse mostre, tra le quali una personale al Cantiere Art District, galleria e distretto artistico dove ricopre il ruolo di direttore creativo. Alcune opere possono essere visitate all’indirizzo “socal.it”.





Marco Varisco

Marco prosegue la tradizione familiare del nonno Marco e del padre Italo, maestri vetrai. Le opere dei Varisco sono presenti nelle sedi museali più prestigiose, al Museo del Vaticano, nelle collezioni private di personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo, della moda, della cultura. Hanno realizzato opere per il sindaco di New York, per Bill Clinton, per i reali di Spagna. Al Museo di Losanna è esposta la fiaccola olimpica che hanno realizzato per i primi giochi olimpici militari. Altre opere sono state commissionate per varie Coppe del Mondo degli sport alpini, per il Mundialito di Volley, per l’Oscar del basket F.I.B.A. e per tanti campioni e squadre.



Associazione Undici di Marca

L’Associazione “XI di Marca” è stata fondata nel 2005 da Marco Varisco con la finalità di aiutare altre associazioni che si occupano di bambini e di situazioni di necessità.



Fondazione Oltre il Labirinto

La Fondazione Oltre Il Labirinto Onlus nasce nel 2009 allo scopo di garantire aiuto, assistenza, salvaguardia, trattamenti, servizi e quanto necessario nella fase di crescita, di età adulta, nel durante e dopo a soggetti con autismo.



Associazione Adelante Onlus

L’Associazione Adelante Onlus nasce ufficialmente nel 2000, sulla scia dell’impegno di un gruppo di giovani di Silea, che dal 1992 aveva deciso di avviare un’esperienza particola: passare una intera settimana estiva con un gruppo di ragazzi disabili. Lo scopo dell’associazione è quello di permettere a questi ragazzi di vivere insieme dei momenti di normalità con divertimento, impegno e responsabilità.





E’ una squadra di Powerchair Hockey (hockey in carrozzina) militante nel campionato nazionale FIPPS di Serie A2. Oggi è costituita come Associazione Sportiva Dilettantistica, diventando Treviso Bulls ASD. Si allena presso le scuole medie Mantegna di Treviso.

