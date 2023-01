Giornata della Memoria - "Filastrocche della nera luce. Cronache dalla Shoah”

In occasione della Giornata della Memoria 2023, la Città di Montebelluna e gli assessorati all’Istruzione e alla Cultura propongono lo spettacolo “FILASTROCCHE DELLA NERA LUCE. Cronache dalla Shoah”, lettura scenica tratta dall’opera di Giuseppe Manfridi con la regia di Roberto Conte.

Come realizzato anche negli anni scorsi, lo spettacolo per la ricorrenza della Giornata della Memoria viene proposto agli studenti degli Istituti superiori nelle mattine del 27 e 28 gennaio e la sera di venerdì 27 gennaio 2023 alle ore 20.45 presso l’Auditorium della Biblioteca di Montebelluna per tutta la cittadinanza, con ingresso libero e gratuito.

Con il ricorso alla poesia sotto forma di filastrocca, i drammatici episodi legati all’Olocausto vengono raccontati dando voce a più personaggi, testimoni e narratori di quelle esperienze spaventose e disumane. Nella semplicità della struttura cadenzata dei componimenti, viene reso ancor più lo smarrimento esistenziale dell’essere umano e la contraddizione che è contenuta già nel titolo emerge con tutta la sua forza evocativa e emotiva.

In scena la voce di Roberto Conte con l’accompagnamento musicale di Jeremy Norris e l’assistenza multimediale di Rosanna Berardo.