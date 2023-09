Giornata mondiale dell’Alzheimer - In H-Farm incontro sull'intelligenza artificiale

L’Intelligenza artificiale potrà in un prossimo futuro venir in aiuto al decadimento cognitivo per dare un sostegno alle persone con Alzheimer e ai loro familiari? Questa la domanda che ha ispirato Fondazione Città di Roncade, in occasione della XXX Giornata mondiale Alzheimer, giovedì 21 settembre prossimo, ad organizzare un confronto tra esperti in collaborazione con Fondazione H For Human.

“Considerato che il numero di persone colpite da demenza è destinato a triplicare entro il 2050, vorremmo aiutare i cittadini a comprendere con fiducia e serenità come prevenire ed affrontare una malattia che colpisce la memoria di una persona e la sua identità, sconvolgendo in modo drammatico anche la sua famiglia, soprattutto se mento attrezzata a gestire l’emergenza. Ed abbiamo trovato pronta collaborazione da parte di H-Farm Campus, quale partner all’avanguardia nel campo dell’innovazione e trasformazione digitale. – spiega la presidente della Fondazione Città di Roncade, Simonetta Rubinato – Ringrazio Riccardo Donadon per la consueta sensibilità su temi e iniziative sociali”.

A sollecitare gli esperti (Federico Bompan dell’Israa di Treviso; Sara Ceron della Faber di Treviso; Gloria Berardo docente specializzata in robotica guidata da intelligenza artificiale per aiutare gli anziani e specialisti di H-Farm) sarà Giuliano Trevisiol, direttore della Rsa di Roncade: “Ci pareva interessante provare a sondare il campo dell’AI e delle sue possibili applicazioni a sostegno della memoria naturale, vista la presenza nel nostro territorio di una realtà così qualificata come H-Farm. Vorremmo capire se proprio da qui possiamo dare un contributo e nuove speranze ai malati e ai loro famigliari, tenuto conto della diffusione di questa malattia”. Stando ai dati della casa di riposo di Roncade, il 70% degli ospiti ha un decadimento lieve o media, il 20% ha decadimento grave.

Per partecipare all’evento promosso da Fondazione Città di Roncade e Fondazione H for Human, in programma giovedì 21 settembre, alle ore 18.15, presso La Serra all’interno del Campus, è possibile iscriversi sulla piattaforma evenbrite.

L’incontro non sarà la sola iniziativa promossa a Roncade in occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer. Sono infatti in programma anche un’attività di sensibilizzazione sul tema “Non ti scordar di me” durante il mercato settimanale di lunedì 18; la presentazione del libro “Il cuore non dimentica. Viaggio con mia madre e il Signor Alzheimer” di Marina Basso, autrice presente insieme al vicesindaco Sergio Leonardi e al direttore Giuliano Trevisiol (martedì 19, ore 17.30 sala De Lazzari Casa di riposo).