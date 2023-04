Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo - Weekend in blu

Uno spiegamento di forze si è messo in moto a Roncade per organizzare le tante iniziative e celebrare la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’Autismo. Il risultato è stato un programma ricco di eventi che si è spalmato sui mesi di marzo e aprile, con il fulcro previsto per il prossimo fine settimana.

Questo weekend a Roncade, infatti, si terranno due eventi nell’ambito delle iniziative attivate in favore della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo:



- Sabato 15 aprile ci sarà la 6^ Camminata in Blu, con ritrovo e partenza alle ore 14.30 in Piazza del Municipio a Roncade - via Roma 53, per un un percorso breve e simbolico cui possono partecipare grandi e piccini.



- Domenica 16 aprile, invece, alle ore 17.00 presso la Chiesa Antica di San Cipriano spazio al concerto dell’Orchestra Scuola Secondaria di I Grado Roncade e alle letture emozionali con i ragazzi di ALA- GAV e gli Amici di Elmer.