43ª Giornata per la vita: veglia di preghiera

Domenica 7 febbraio si celebrerà in tutta Italia la 43ª Giornata per la vita. In questa occasione, nella diocesi di Vittorio Veneto, sabato 6 febbraio avrà luogo la veglia per la vita presieduta dal vescovo Corrado Pizziolo nel duomo di Pieve di Soligo alle 20.

Organizzata dalla diocesi, dal “Centro di aiuto alla vita - Movimento per la vita”, da “Casa Mater Dei” e dall’Ufficio diocesano per la famiglia, la veglia ripropone alcuni passaggi del messaggio dei vescovi italiani per questa giornata intitolato “Libertà e vita”. I vescovi esortano a “sensibilizzare tutti al valore dell’autentica libertà, nella prospettiva di un suo esercizio a servizio della vita: la libertà non è il fine ma lo strumento per raggiungere il bene proprio e degli altri… ogni uomo merita di nascere e di esistere”.

La veglia, che si articolerà in canti, testimonianze, letture, preghiere e la consegna di un segno, sarà trasmessa dalla Tenda TV sul canale 112 digitale terrestre (per la città di Vittorio Veneto), in streaming su www.latendatv.it, su Youtube La Tenda Tv Live e sulla pagina Facebook Pastorale Familiare Diocesi Vittorio Veneto. Le normative attualmente in vigore consentono la partecipazione “in presenza” sino alle ore 22, poi scatta il coprifuoco.

Inoltre, sabato 6 e domenica 7 febbraio nelle chiese della diocesi, come ormai tradizione, verranno proposte, in collaborazione con l’Acr (Azione Cattolica Ragazzi), le primule della vita. Le offerte raccolte verranno devolute alla Casa Mater Dei di Vittorio Veneto e ad altre iniziative di promozione della vita nascente.