Giornata dello Sport 2023

La Giornata dello Sport a Casier si conferma ancora una volta un evento attesissimo, che promette, quest’anno, un’esperienza ancora più coinvolgente e inclusiva per i cittadini di tutte le età. L’intento è valorizzare la funzione socio-educativa dello sport come fondamentale fattore di crescita e di arricchimento dell’individuo, sia preservandone la salute e il miglioramento della qualità della vita, sia promuovendo l’importanza dell’attività fisica e di uno stile di vita attivo e consapevole.

Gratuito e aperto a tutti, l’evento dedicato alla promozione sportiva avrà luogo domenica 3 settembre 2023 e abbraccerà la zona Porticciolo di Casier e il Parco urbano di Dosson a seconda delle discipline proposte dalle associazioni sportive operanti nel territorio comunale.

La giornata prenderà il via con il fischio d’inizio delle 9:30, con il saluto istituzionale del Sindaco Renzo Carraretto davanti alla sede municipale in Piazza L. Da Vinci, e proseguirà (con una pausa dalle 13:00 alle 15:00) fino alle ore 18:00, dando modo ai partecipanti di scegliere liberamente come impostare il proprio percorso. Presso la postazione individuata come partenza sarà consegnata una card su cui ogni associazione sportiva apporrà il proprio timbro a seguito dell’attività sperimentata. Collezionando almeno 8 timbri, ciascun partecipante avrà diritto a ritirare un presente offerto dall’Amministrazione Comunale.

Accanto all’ormai consolidata offerta di sport con la palla, arti marziali, fitness e balli, l’offerta sportiva si arricchisce del ping pong, della pesca sportiva e di attività veliche di navigazione di un tratto del fiume Sile, oltre ad un percorso ad ostacoli per testare le abilità motorie degli amici a quattro zampe.

Commenta così il Sindaco di Casier, Renzo Carraretto, l’evento in programma la settimana prossima: «La Festa dello Sport rappresenta uno dei momenti più attesi all’interno del nostro calendario comunale. È un’occasione unica in cui le famiglie, gli amici e i cittadini si riuniscono per celebrare il valore dello sport e dell’inclusione. Questa edizione si preannuncia ricca di sorprese che scateneranno un’atmosfera di festa coinvolgente e travolgente». E conclude con un invito: «Vi aspetto numerosi per condividere insieme momenti di pura allegria e spirito sportivo!»

Quella di domenica 3 settembre sarà l’occasione per dare risalto, oltre allo sport, anche ad un altro importante tema: la Protezione Civile Casier si farà infatti promotrice della campagna informativa regionale “IO NON RISCHIO”, dedicata alle buone pratiche da adottare in caso di alluvione.

La giornata è organizzata in collaborazione con la Polisportiva Casier e la Protezione Civile Casier, e patrocinata da Provincia di Treviso, CONI ed Ente Parco del Fiume Sile.