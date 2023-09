Giornata delle ville venete: "I gemelli di Piazza Roma"

Nell'ambito della Giornata delle Ville Venete, il 22 ottobre 2023, avremo l'opportunità di esplorare due perle architettoniche: Casa Moretti, Brandolini, Marcello - attualmente conosciuta come Villa Marcello Marinelli - un'antica residenza risalente alla fine del '500, caratterizzata da una magnifica corte interna dominata da un imponente ippocastano secolare. Proseguendo, ci avventureremo nelle misteriose stanze di Palazzo Zambaldi, attualmente adibito a municipio, come la fascinosa "sala del pozzo". Entrambe le dimore, pur essendo adiacenti, raccontano storie e curiosità uniche, e saranno esplorate in un'unica visita guidata.



E per gli amanti della lettura, alle 17:00 è prevista la presentazione del libro "I siori che se diverte, un'artistocrazia dal potere alla mondanità", con l'esperta conduzione di Paolo Gaspari e Giorgio Linda.



Dettagli dell'evento:

Luogo: Villa Marcello Marinelli, Via S. Pio X, 1, Cison di Valmarino (TV).

Data: Domenica 22 ottobre 2023.

Orari delle visite: 10:00 e 14:30.

Ingresso: È gratuito, ma è necessario prenotarsi.



Per partecipare, effettuate la vostra prenotazione attraverso questo link: https://forms.gle/DehXUsMuhwsCpnyc8.



Per informazioni: turismo@comune.cisondivalmarino.tv.it - 3357896949