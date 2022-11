Giornate di studio sui paesaggi rurali storici - "Le colline di Conegliano Valdobbiadene"

Quarto e ultimo evento del ciclo di incontri itineranti dedicati ai paesaggi rurali storici giovedì 24 novembre, con appuntamento a Villa dei Cedri, per la chiusura dei seminari congiunti firmati Università Iuav di Venezia e Osservatorio regionale per il paesaggio. Focus della lezione, le colline di Conegliano-Valdobbiadene e il paesaggio del Prosecco Superiore, territori noti non solo per il vino ma anche per il riconoscimento di patrimonio mondiale da parte dell’Unesco: a curare l’incontro, così come nei precedenti tre che si erano tenuti nel Veronese, Filippo Magni e Mathelda Reho, docenti Iuav.

La prima parte di giornata prevede un intervento di Tiziano Tempesta dell’Università di Padova su “Operare in un paesaggio dinamico ma con forti segni della storia” cui fa seguito il contributo di Mauro Agnoletti, cattedra Unesco, su “Le condizioni di permanenza di questo paesaggio e i rischi connessi a una cattiva gestione”; nella seconda parte, i lavori proseguono con la relazione di Stefania Soligo di Veneto Agricoltura su “Orientamento e pratiche: in che modo gli agricoltori possono contribuire al mantenimento, alla gestione del paesaggio storico e alla sua valorizzazione?”, con chiusura affidata a Ornella Santantonio e Walter Biasi dell’Ordine degli agronomi e forestali del Veneto su “Come conciliare netti i di tutela e sviluppo in un passaggio storico?”.

“L’idea di fortificare il rapporto costruito tra attività di ricerca accademica, gestione amministrativa e valorizzazione del paesaggio - commenta Filippo Magni -, iniziato nel 2021 proprio con coloro che, del paesaggio agrario, sono produttori e custodi, è stata la base di questa seconda stagione di dialoghi con i territori del Veneto. Si tratta proprio di quei paesaggi rurali e quegli attori con cui, da anni, l’Osservatorio per il paesaggio porta avanti un’opera di avvicinamento, considerandoli da una parte attori della trasformazione di oggi (professionisti in diversi campi: architetti, urbanisti, agronomi, ingegneri ma anche tecnici delle amministrazioni locali e amministratori), e dall’altra, attori della testimonianza e della valorizzazione di domani”.

Il ciclo di incontri, che dà il via alle attività congiunte Iuav-Osservatorio paesaggio, è partito lo scorso 20 ottobre dalla sede del Parco naturale regionale della Lessinia per fare tappa la settimana successiva presso l’azienda agricola Cantina Spada di San Pietro in Cariano e giovedì 17 novembre presso l’azienda agricola Coffele di Soave: si rivolge principalmente ad agricoltori ma anche a professionisti che operano nel settore primario svolgendo la propria attività lavorativa nell’ambito di paesaggi rurali tradizionali o di interesse storico presenti in Veneto.