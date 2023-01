Giorno della Memoria 2023 - Reading "I ricordi non possono aspettare"

Per il Giorno della Memoria 2023 il Comune e la Biblioteca di San Fior invitano tutta la cittadinanza sabato 28 gennaio 2023, alle ore 17.30 presso la sala polifunzionale del Municipio (piazza Marconi, 2 - San Fior TV), al reading dal titolo I RICORDI NON POSSONO ASPETTARE

Letture di Livio Vianello tratte da I sommersi e i salvati di Primo Levi e da Le armi della notte di Vercors

Musiche originali di Oreste Sabadin

Ingresso libero

info: biblioteca@comune.san-fior.tv.it - tel 0438266570



“La nostra lingua manca di parole per esprimere questa offesa, la demolizione di un uomo” scrive Primo Levi, sottolineando la difficoltà di raccontare con il linguaggio della quotidianità l’irreparabile gravità dell’esperienza della deportazione e della segregazione nei campi di sterminio.

La Shoah, l’uccisione sistematica e programmatica di sei milioni di ebrei - cittadini europei a tutti gli effetti - non è stato l’unico genocidio della storia, ma è avvenuto nella nostra civilissima Europa ed è stato certamente eccezionale per dimensioni, caratteristiche, connivenza delle istituzioni e di ampi strati sociali ed economici.

Tornare alle parole dei testimoni è dunque l’unica strada per costruire una “coscienza” capace di sgretolare la retorica dei “poteri forti” e di alimentare lo spirito critico, di suscitare “la ribellione contro l’indifferenza, l’acquiescenza e i comportamenti gregari”. Auschwitz ci chiede di “saper pensare e agire con indipendenza e con coscienza” in ogni circostanza.



cerca di focalizzare l'attenzione del pubblico non sul versante emozionale e non solo sulle testimonianze, ma sulle riflessioni che chi ha attraversato una delle più grandi tragedie del “secolo breve” ha saputo elaborare.