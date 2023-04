Ai “Giovedì della cultura” si parla di musica e sviluppo cognitivo

Proseguono i “Giovedì della cultura” della Fondazione Cassamarca, appuntamenti settimanali ospitati, alle ore 18, a Casa dei Carraresi.



L’appuntamento del 13 aprile sarà dedicato al tema

“Educazione musicale in età precoce e sviluppo cognitivo”



Relatrice è Elena Tenconi, Psicologo clinico-Psicoterapeuta, Professore Associato di Psicobiologia presso il Dipartimento di Neuroscienze, Università di Padova.



Il tema

A partire dalla fine degli anni ’90, con l’espandersi delle neuroscienze cognitive, si è assistito ad un crescente interesse scientifico per gli effetti della musica sul cervello e sul suo funzionamento cognitivo. Uno dei concetti chiave di questa disciplina è rappresentato dalla neuroplasticità, ovvero la capacità del nostro sistema nervoso centrale di modificarsi, sia a livello funzionale (nella connettività) che strutturale (nell’anatomia), sulla base dell’esposizione ad esperienze ripetute. I numerosi studi sull’argomento hanno rilevato come un training musicale intenso, regolare e precoce (condotto su bambini) sembra determinare specifiche variazioni nell’architettura cerebrale (anatomia), migliorare le abilità percettive ed uditive specificatamente coinvolte nell’elaborazione della musica (timbro, altezza delle note, prosodia vocale e riconoscimento musicale) e potenziare domini cognitivi appartenenti ad altri ambiti (generalizzazione) quali l’attenzione, le abilità esecutive superiori (pianificazione, controllo inibitorio, memoria di lavoro), il linguaggio e la creatività (Herholz e Zatorre, 2012; Habibi et al., 2013).

Elena Tenconi

Dal 2018 è Professore Associato in Psicobiologia e Psicologia Fisiologica presso il Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Padova. In precedenza, è stata Dirigente Psicologo per l’Azienda Ospedaliera di Padova. Si occupa in prevalenza di valutazioni cognitive e neuropsicologiche. E’ Presidente del Corso di Studi in Educazione Professionale, sede di Rovigo, dell’Università di Padova per la laurea triennale L/SNT2 afferente alla classe delle Lauree Sanitarie. E’ membro del collegio docenti del Dottorato in Neuroscienze dell’Università di Padova. Collabora con numerose riviste scientifiche in qualità di revisor di articoli scientifici.

I Giovedì della cultura

Iniziati nel 2019, gli appuntamenti settimanali sono stati sino ad oggi 122 e hanno riguardato una molteplicità di temi: arte, storia, geografia, filosofia, diritto, religione, fotografia, letteratura, moda, cucina, sport, fumetti, cucina, ecc.

Anche in questa stagione sarà possibile seguire le conferenze in diretta streaming collegandosi alla pagina Facebook della Fondazione Cassamarca oppure rivederle sul canale YouTube di Fondazione Cassamarca accedendo direttamente dal nostro sito: www.fondazionecassamarca.it.

L’appuntamento per ciascuna è alle ore 18 a Casa dei Carraresi.

Il progetto è sostenuto dalla società Carlo Alberto Srl.



Prossimi appuntamenti



20 aprile Musica, creatività e ricerca

Alessandro Paccagnella, docente di Elettronica presso l’Università di Padova



4 maggio Pier Paolo Pasolini e la musica

Roberto Calabretto, Docente presso l’Università di Udine



11 maggio Treviso città d’organi. Gli splendidi organi di Treviso e la loro musica

Lorenzo Maranzona, storico e musicologo, Ispettore onorario Sovrintendenza Organi Antichi del Friuli Venezia Giulia

Claudio De Nardo, Presidente Antiqua Vox



18 maggio “All’angolo tra la possibilità e il Tutto”: dove la poesia dà da pensare

Igor Cannonieri, docente di Filosofia e Storia presso il Liceo “P. Levi” di Montebelluna



25 maggio Dinamica Musica,



Paola Gallo, docente di Storia della musica