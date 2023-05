Ai Giovedì della Cultura tra poesia e filosofia

Il titolo dell’incontro del 18 maggio con i “Giovedì della cultura” della Fondazione Cassamarca sarà “All’angolo tra la possibilità e il Tutto”: dove la poesia dà da pensare. Relatore è il prof. Igor Cannonieri.



Nel corso dell’incontro, il relatore si soffermerà su quanto filosofia e poesia, nel corso dei secoli, abbiano intrecciato le loro strade. Quali siano le ragioni della loro reciproca fascinazione, del loro richiamarsi, sfidarsi, dialogare come complici e rivali, è tema impegnativo. E lo è ancor di più portare a evidenza i caratteri di necessità, secondo i quali le due si co-appartengono e dunque frequentare quella linea di confine che ne segna sia la distinzione sia il contatto.

Pur senza nascondere la complessità dell’argomento, è quello che si propone di fare il relatore, in dialogo con Gigliola Rossini, partendo dalla sua più recente pubblicazione, “Versi, riversi, barattoli e pensieri” (Manni, 2022). cioè quella di fare un testo che si muove intenzionalmente tra la prosa e il verso come occasione per far agire l’una sull’altra queste due modalità espressive e trasformare così una frivola questione di stile” in qualcosa di decisivo per le sorti del pensiero.



Igor Cannonieri è docente di Filosofia e Storia al Liceo Levi di Montebelluna. E’ membro della Società Filosofica Italiana e intrattiene collaborazioni con l’Università Ca’ Foscari e altri atenei. Partito dallo studio di J. Derrida e della filosofia francese contemporanea, ha proseguito il proprio cammino di ricerca tra ermeneutica e decostruzione, dando vita a esperienze di scrittura sia saggistica sia narrativa, sconfinando da ultimo nella poesia, che rappresentano articolazioni diverse ma complementari di un’unica pratica di pensiero. Tra le sue pubblicazioni, ricordiamo: Doppio Invio (2008), A lezione da Wittgenstein e Derrida, scritto con Luigi Vero Tarca (2012), L’orologio americano e altri racconti (2023), Comunque una storia d’amore (2019) e i recenti contributi al volume Pensare il covid. Riflessioni sull’esistenza in tempo di pandemia (2022).



Sarà possibile seguire la conferenza in diretta streaming, collegandosi alla pagina Facebook della Fondazione Cassamarca oppure rivederle sul canale YouTube di Fondazione Cassamarca accedendo direttamente dal nostro sito: www.fondazionecassamarca.it.



L’incontro è il penultimo della stagione, che si chiuderà il 25 maggio con l’appuntamento numero 125 di questo ciclo di incontri settimanali con la cultura.