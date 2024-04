Ai Giovedì della cultura i 75 anni della Costituzione italiana

Francesco Bonini, Rettore dell’Università LUMSA di Roma, è l’ospite dell’appuntamento settimanale con i Giovedì della cultura del 18 aprile 2024. Ci parlerà de “I 75 anni della Costituzione italiana: bilancio di un anniversario e prospettive private”.



Il tema – Tradizionalmente l’interesse pubblico per la Costituzione è ravvivato dalla celebrazione degli anniversari. È un modo per mostrare come il riferimento alla Costituzione vivente si intrecci con le vicende della storia italiana (e non solo). Dopo avere ricordato i temi emersi nelle diverse ricorrenze e in particolare quella del 75°, appunto in relazioni alla storia dell’Italia contemporanea, l’attenzione sarà rivolta al processo di “aggiornamento” della Costituzione, illustrando lo stato della discussione e dei progetti, tanto quelli arrivati a compimenti nella passata legislatura, quanto quelli all’ordine del giorno di questa in corso, come ad esempio lo sport.



Francesco Bonini - Francesco Bonini (Reggio Emilia 1957) è professore ordinario di storia delle istituzioni politiche alla Lumsa di Roma, di cui è rettore dal 2014. Allievo della Scuola Normale Superiore di Pisa, dove si è poi perfezionato in Storia, ha ottenuto il dottorato di ricerca in Scienza Politica all’Institut d’Etudes Politiques di Parigi. Ha insegnato all’Università Cattolica di Milano, all’Università di Teramo e alla Sapienza di Roma. E’ stato coordinatore del Servizio nazionale per il progetto culturale della Cei. Membro dell’International Commission for the History of Parliament & REpresentative Institutions è stato presidente dell’Associazione italiana degli storici delle istituzioni politiche (AISIP) e della Società italiana di storia dello sport. E’ vicepresidente della Conferenza dei Rettori delle Università italiane. E’ autore della Storia costituzionale della Repubblica (Carocci 2008) e, tra i suoi volumi più recenti, figurano: Chiesa cattolica e Italia contemporanea (Studium 2021), la cura di La scrittura delle costituzioni (Il Mulino 2021), La seconda Repubblica (Rubbettino 2021) e Il settennato presidenziale (Il Mulino 2022).



Ricordiamo che il ciclo di conferenze della Fondazione Cassamarca prevede un incontro ogni giovedì alle 18, da qui al 30 maggio 2024, a Casa dei Carraresi, con qualche incursione anche alla Chiesa di Santa Croce per gli eventi musicali. Iniziati nel 2019, gli appuntamenti settimanali sono stati sino ad oggi 154.



Cena a tema ai Brittoni



Tra le novità, in collaborazione con il ristorante Ai Brittoni, situato a piano terra di Casa dei Carraresi, sarà possibile fermarsi a cena e degustare un menù studiato di volta in volta in base al tema della conferenza e proposto al prezzo fisso di 30 Euro. Il menù del 18 aprile è dedicato a “Il bianco, il rosso, il verde”.



