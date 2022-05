Ai “giovedì della cultura” si parla di diritto, banche e credito

Prosegue il ciclo di conferenze promosso dalla Fondazione Cassamarca e dedicato a due grandi temi, “Classico” e “Universo”, che saranno affrontati, nelle loro molteplici declinazioni, da personalità della cultura e della scienza.



L’appuntamento del 19 maggio, alle ore 18, sarà dedicato al tema Dal ‘Monte’ alla ‘Banca digitale’. Relatori sono Pierre de Gioia Carabellese e Antonio Felice Uricchio.



Il contratto di credito su pegno e il "Monte" saranno oggetto della prima parte della conferenza. Attraverso le lenti della “teoria dell'operazione economica”, si metterà in luce la modernità dell'istituto in esame: il "credito su stima", nell'alveo più generale delle securities (in particolare il pegno nella sua forma più avanzata, quella rotativa e bancaria). Ne emergono la complessità e solidità causale della fattispecie, la quale ultima deriva da un testo normativo rimasto sostanzialmente inalterato in Italia, malgrado una banking regulation che, negli ultimi due decenni, è stata particolarmente ridondante, e non sempre calibrata in tema di nuove garanzie. Il più "povero" dei banking contracts è analizzato altresì alla luce del suo corrispondente del common law anglo-gallese, il pawn agreement. Una panoramica che dimostra come, nella più recente spinta alla modernizzazione del settore bancario, anche il credito su pegno si presti a forme più evolute di circolazione ed enforcement, quali appunto la polizza e l'asta digitali.

Pierre de Gioia Carabellese è Professor (full) of Business Law and Regulation (ECU, Australia, e Advance HE, York, UK), ed è stato nominato Professor (full) of Banking and Financial Law, presso l’Università Beijing Institute of Technology, School of Civil and Commercial Law (Zhuhai, Hong Kong area, Cina). Già Professor (full) of Law dal 2017 (Huddersfiled, Inghilterra), prima ancora, è stato per quattro anni Assistant Professor of Business Law e, dal 2012 al 2017, Associate Professor of Business Law a Heriot Watt University, Edinburgh (Regno Unito). E’ Notary Public a Edimburgo, dal 2020, Avvocato in Italia e Solicitor nel Regno Unito (dal 2010). È autore di un centinaio di pubblicazioni, sia in italiano, sia in lingua inglese, per i tipi, fra gli altri, di Edward Elgar, Routledge, Wolters Kluwer, fra cui 5 libri.

Antonio Felice Uricchio, Professore ordinario di diritto tributario e già Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, è attualmente Presidente dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca). Autore di numerose monografie e curatele e di oltre 300 articoli su riviste scientifiche sui temi di finanza pubblica, diritto tributario, politiche ambientali e profili giuridici dell’innovazione tecnologica. È componente della direzione e dei comitati scientifici delle principali riviste tributarie. Ha svolto attività di docenza in diverse università italiane ed estere, oltre che presso la Legione allievi della Guardia di Finanza di Bari e la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze.



La conferenza sarà trasmessa anche in diretta streaming sulla pagina Facebook della Fondazione Cassamarca