Ai “Giovedì della cultura” si parla di Dolomiti

Proseguono anche i "Giovedì della cultura" della Fondazione Cassamarca, appuntamenti settimanali ospitati, alle ore 18, a Casa dei Carraresi.



L’appuntamento del 26 gennaio sarà dedicato alla montagna con una conferenza su:

“Emozioni tra le Cime. Il valore scenografico dei Monti Pallidi”



Relatore è il fotografo Alberto Perer.



Il tema - Nel 2009 l’Unesco ha riconosciuto le Dolomiti “Patrimonio mondiale” per la loro importanza scientifica a livello geologico e geomorfologico e per il valore estetico e paesaggistico.

Le Dolomiti sono considerate tra i paesaggi più belli del mondo, caratterizzate da un fascino straordinario che ha da sempre conquistato chi le osservava, fin dai primi esploratori.

Attraverso le foto, Perer racconta i caratteri naturalistici e antropici del paesaggio Dolomitico, unico per forme, contrasti, colori e componenti morfologici, soffermandosi in particolare sui gruppi delle Pale di San Martino, Pelmo-Croda da Lago, Dolomiti Settentrionali, Latemar e Puez-Odle.

Alberto Perer cercherà di trasmettere le emozioni suscitate dalle situazioni che hanno catturato la sua attenzione tra valli e cime.



Alberto Perer è socio della sezione di Treviso del Club Alpino Italiano ed è un Operatore Naturalistico Culturale del Comitato Scientifico Veneto Friulano Giuliano. Grande appassionato di fotografia di montagna e naturalistica, è tra i soci sostenitori della Fondazione Dolomiti Unesco. Nel suo stile fotografico, con il passare degli anni, ha dato sempre più spazio all’aspetto interpretativo, che trova la sua espressione più alta nella fotografia in bianconero. Nella sua attività escursionistica, oltre alle Dolomiti ha visitato diversi ambienti delle Alpi Occidentali, dell’Austria e della Croazia. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti in concorsi e pubblicazioni nazionali e internazionali sia per fotografie a colori che in bianconero.



I “Giovedì della cultura”

Iniziati nel 2019, gli appuntamenti settimanali sono stati sino ad oggi 110 e hanno riguardato una molteplicità di temi: arte, storia, geografia, filosofia, diritto, religione, fotografia, letteratura, moda, cucina, sport, fumetti, cucina, ecc.

Anche in questa stagione sarà possibile seguire le conferenze in diretta streaming collegandosi alla pagina Facebook della Fondazione Cassamarca oppure rivederle sul canale YouTube di Fondazione Cassamarca accedendo direttamente dal nostro sito: www.fondazionecassamarca.it.

2 febbraio O Dante! Un poema per il 2000

Giulio Ferroni, Docente di Letteratura Italiana all’Università di Roma La Sapienza presenta il libro di Giorgio Manacorda, Docente di Letteratura Tedesca all’Università della Calabria e all’Università della Tuscia. Sarà presente l’Autore. Presiede e coordina Luigi Garofalo



9 febbraio Popoli fratelli o nemici irriducibili? Alle origini della storia russa e ucraina

Andrea Franco, Docente di Storia dell’Europa Orientale presso l’Università di Macerata



16 febbraio Il grido di Andromaca. Voci di donne contro la guerra.

Alberto Camerotto, docente nell’Università Ca’ Foscari di Venezia





Natalina Botter