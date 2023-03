Ai Giovedì della cultura si parla di donne

I “Giovedì della cultura” della Fondazione Cassamarca, appuntamenti settimanali ospitati, alle ore 18, a Casa dei Carraresi proseguono con l’incontro de 9 marzo dedicato al tema:



“I passi delle donne: manifesto al femminile sul cammino della vita”





Relatrice è Alessandra Beltrame, che presenterà il suo nuovo libro “Il viaggio delle donne” (Ediciclo) uscito ieri in libreria.

Dialogheranno con lei sul tema del camminare: Cristina Favretto (esperta di slow tourism); Vania Marsonetto, (psicologa esperta di mindfullness), Flavia Brazzoduro (women's fitness trainer, ideatrice del nordik workout).

Moderatrice è Francesca Neroni, presidente di Progetto Donne Veneto APS, che ha collaborato con Fondazione Cassamarca alla realizzazione dell’evento.



Il tema - C’è un femminile nel viaggiare, un incedere particolare, un modo diverso di muovere il corpo e la mente, c’è una sensibilità caratterizzante che cambia il modo di intraprendere un percorso. Alessandra Beltrame si mette nuovamente in cammino, questa volta facendosi accompagnare da una moltitudine di donne. Incontri reali e letterari, per scelta solo femminili, dal Sudafrica al Guatemala, dalle pescatrici della Galizia alle yemenite nei loro harem, dalle artiste alle attiviste. Cerca in loro il senso del viaggio, e del potere della differenza che le donne portano alla società e all’umanità tutta, nel loro essere nomadi per sempre sui sentieri tortuosi e in salita dei diritti, della libertà e per la pace. Un’esplorazione personalissima che intreccia una moltitudine di esperienze, per riflettere sull’incompiuta strada della parità di genere e della rappresentanza femminile.



Alessandra Beltrame, (Treviso, 1964), vive fra Milano e Udine. Laureata in Scienze Politiche a Firenze, giornalista dal 1990, ha cominciato a lavorare nella redazione del quotidiano Messaggero Veneto e ha collaborato con i più importanti gruppi editoriali. Freelance dal 2013, ha scritto reportage di viaggio da Centro America, Russia e Australia, e ha percorso molti cammini storici, culturali e naturalistici, raccontandoli per varie testate e nei suoi libri. Dal 2018 dirige “In Alto”, rivista della Società Alpina Friulana, edita dal 1890. Nel 2017 ha pubblicato Io cammino da sola, memoir in cui ha affrontato l’esperienza del viaggio come emancipazione femminile. Nel 2019 e? uscito Nati per camminare, un saggio sulla vita nomade come salvezza. Il viaggio delle donne (Ediciclo, 2023) è il suo ultimo libro.



I Giovedì della cultura - Iniziati nel 2019, gli appuntamenti settimanali sono stati sino ad oggi 116 e hanno riguardato una molteplicità di temi: arte, storia, geografia, filosofia, diritto, religione, fotografia, letteratura, moda, cucina, sport, fumetti, cucina, ecc.

Anche in questa stagione sarà possibile seguire le conferenze in diretta streaming collegandosi alla pagina Facebook della Fondazione Cassamarca oppure rivederle sul canale YouTube di Fondazione Cassamarca accedendo direttamente dal nostro sito: www.fondazionecassamarca.it.

L’appuntamento per ciascuna è alle ore 18 a Casa dei Carraresi.

Il progetto è sostenuto dalla società Carlo Alberto Srl.



Prossimi appuntamenti



13 marzo (lunedì) Dante icona Pop con Gian Domenico Mazzocato, scrittore



16 marzo (ore 17) Arte, musica e nuove tecnologie con Angelo Orcalli e Paolo Troncon



23 marzo Alla scoperta degli stati scomparsi: in viaggio sulle tracce degli imperi del passato, con Giovanni Vale, giornalista e ideatore di "Extinguished Countries”



30 marzo Alla scoperta del paesaggio del vino: 31 itinerari escursionistici nella provincia di Treviso con Giuliano Basso, sommelier e socio Slow Food