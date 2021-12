I giovedì della cultura con Fondazione Cassamarca

Proseguono gli appuntamenti con i Giovedì della cultura:



13 gennaio: Costantino Brumidi, il Michelangelo degli Stati Uniti; Presentazione del libro edito da Bree Edizioni

Guglielmo Mariani, già professore ordinario di Malattie del Sangue presso le Università di Roma, Palermo e L’Aquila



20 gennaio: Leadership e concertazione del lavoro: il modello del direttore d’orchestra; Giovanni Costantini direttore d’orchestra; Giancarlo Andretta direttore d’orchestra



27 gennaio: Musica, movimento e animazione d’autore: Jiri Trnka e Michael Dudok De Wit. Marco Bellano, professore a contratto di Storia dell’animazione e di Digital and Interactive Multimedia all’Università degli Studi di Padova; Andrjiana Ruzic, membro della commissione scientifica di Animafest Scanner. Scrive di animazione e arte per il settimanale belgradese Vreme.



3 febbraio: Stanley Kubrick: la fotografia come storyboard dei suoi film; Giancarlo Torresani, fotografo pluripremiato e docente



10 febbraio: L’età dell’oro nelle Metamorfosi di Ovidio e Augusto vindex libertatis; Paola Lambrini, professore ordinario di Diritto romano e Fondamenti del diritto europeo presso l’Università di Padova e presso la Facoltà di diritto canonico ‘San Pio X’ di Venezia