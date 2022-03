Ai “giovedì della cultura” si parla di … geografia

Prosegue il ciclo di conferenze promosso dalla Fondazione Cassamarca e dedicato a due grandi temi, “Classico” e “Universo”, che saranno affrontati, nelle loro molteplici declinazioni, da personalità della cultura e della scienza.



L’appuntamento del 10 marzo, alle ore 18, sarà dedicato al tema “Microcosmi e paesaggi. Geonarrazioni a nord est”. Relatore è Carlo Rubino, geografo.



«Un viaggio breve, fino a duemila metri nel Nordest, equivale a un viaggio più lungo fino al sessantesimo parallelo nord posto al livello del mare. E non è una coincidenza.»

Il geografo, Carlo Rubino, riflette sull’identità del paesaggio ambientale, culturale e sociale a Nordest camminando per le sue terre e lasciando vagare lo sguardo e il pensiero. Ne nasce una narrazione dei diversi paesaggi del Nordest italiano, a partire da situazioni geografiche e ambientali di luoghi rappresentativi (litorale, collina, pedemontana, area delle risorgive…), affrontate con diversi approcci. Quello dell’esperienza personale e della memoria, e quello della descrizione geografica e dell’itineranza a piedi. Racconta questa esperienza nel volume Microcosmi e paesaggi (Ediciclo) componendo un mosaico di immagini che testimoniano come, al di là delle apparenze e delle contraddizioni, il Nordest possieda una grande ricchezza ambientale e paesaggistica.



Carlo Rubino è nato a Venezia, dove risiede. Dal 1976 al 2016 è stato docente di geografia, maturando una vasta esperienza, soprattutto applicata all’Italia e al Veneto, che ha espresso nella collaborazione con quotidiani e settimanali. Ha pubblicato guide escursionistiche (nel Cadore, nell’Alpago e Cansiglio, nell’Alto Trevigiano) e un saggio-guida sulla Venezia del ’900 (La grande Venezia nel Secolo Breve). È stato fondatore nel 1998 della sezione Triveneto di Trekking Italia.



La conferenza sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Fondazione Cassamarca