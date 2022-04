Ai "Giovedì della cultura" si parla di salute dei ghiacciai

L’appuntamento del 7 aprile con i "Giovedì della cultura" è dedicato alla montagna. Alle ore 18, a Casa dei Carraresi, il glaciologo Christian Casarotto (Muse-Museo delle Scienze di Trento) ci introdurrà al tema: “Il cuore bianco delle montagne: segreti e salute dei ghiacciai alpini e dolomitici”

I ghiacciai sono un importante elemento del paesaggio alpino e rappresentano una fondamentale risorsa sociale, turistica, economica ed energetica. Gli operatori del Comitato Glaciologico Italiano e diversi enti di ricerca nazionali conducono ogni anno campagne per monitorare l’evoluzione dell’estensione glaciale, inquadrandola nell’attuale fase di riscaldamento globale. L’incontro è un’occasione per valutare lo “stato di salute” dei ghiacciai con particolare riferimento a quelli delle Alpi Orientali. Le variazioni glaciali, manifestazione dei cambiamenti climatici, hanno da sempre accompagnato l’evoluzione del paesaggio e le modificazioni dell’attività umana. Tutti questi cambiamenti sono “scritti” negli strati di neve e ghiaccio, le pagine di un libro tutto da leggere e scoprire.

Christian Casarotto si dedica al monitoraggio e comprensione delle dinamiche glaciali attuali, recenti e passate. Laureato in Scienze Naturali presso l’Università degli Studi di Milano, studia i ghiacciai alpini, dal Monte Bianco, Monte Rosa e al Bernina e per due anni le dinamiche glaciali del versante settentrionale alpino della Svizzera Tedesca. Oggi, glaciologo e mediatore culturale presso la Sezione di Geologia del Muse - Museo delle Scienze di Trento, concentra la sua attività sui ghiacciai trentini anche in qualità di glaciologo del Comitato Glaciologico Italiano. Gestisce e progetta attività didattiche a carattere geologico, sviluppa progetti museologici diffusi sul territorio valorizzando gli aspetti naturalistici ambientali e culturali. Con la divulgazione in convegni, mostre e conferenze delle proprie ricerche scientifiche, formazione di insegnanti, guide alpine e istruttori di alpinismo completa il progetto di divulgazione nel quale da anni è impegnato.

La conferenza è in programma alle 18 a Casa dei Carraresi e può essere seguita anche in diretta Facebook sulla pagina della Fondazione Cassamarca.