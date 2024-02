Ai Giovedì della Cultura "Pagine scelte dalla Lettera ai Romani"

L’appuntamento del 22 febbraio con i Giovedì della cultura avrà come ospite don Michele Marcato, Biblista, che affronterà il tema “Siamo stati liberati dalla legge” (Rm 7,6). Pagine scelte dalla Lettera ai Romani



Tema - L’Apostolo Paolo, unico Fariseo del I secolo di cui abbiamo abbondanza di scritti (almeno sette sue lettere sono conservate nel Nuovo Testamento), annuncia una straordinaria libertà rispetto alla Legge mosaica, quella Legge sulla quale egli stesso aveva fondato la sua vita prima dell’incontro con Gesù Risorto (cf. At 9,1-8). In alcuni passaggi del suo capolavoro, la Lettera ai Romani, arriva provocatoriamente a paragonarla con il Peccato. Nonostante ciò, molti lo considerano – a nostro avviso erroneamente – una sorta di rigido moralista.

Lo scritto rivolto alle comunità cristiane di Roma annuncia invece prospettive inattese e liberanti: Dio non è un giudice severo e imparziale, e anche se nessun essere umano potrà mai essere “giusto” di fronte a Dio, per essere Figli di Dio – da Lui amati – non è necessario essere “adeguati”.



Don Michele Marcato è Direttore dell’ISSR Giovanni Paolo I – Veneto Orientale (con sedi a Treviso e Belluno). Insegna Sacra Scrittura presso lo Studio Teologico Interdiocesano di Treviso-Vittorio veneto dal 2004. Dal 2009 è stato docente incaricato di Sacra Scrittura all’ISRR Treviso-Vittorio Veneto e dal 2018 è Docente Stabile Straordinario di Sacra Scrittura presso il nuovo ISSR Giovanni Paolo I. Dopo aver conseguito il Dottorato in Teologia Biblica presso la Pontificia Università Gregoriana nel 2012, ha pubblicato due monografie sul discernimento e la formazione della coscienza e curato altri due volumi. Ha al suo attivo alcuni articoli di carattere scientifico e numerose pubblicazioni di tipo divulgativo.



Ricordiamo che il ciclo di conferenze della Fondazione Cassamarca prevede un incontro ogni giovedì alle 18, da qui al 30 maggio 2024, a Casa dei Carraresi, con qualche incursione anche alla Chiesa di Santa Croce per gli eventi musicali. Iniziati nel 2019, gli appuntamenti settimanali sono stati sino ad oggi 145.



Cena a tema ai Brittoni



Tra le novità, in collaborazione con il ristorante Ai Brittoni, situato a piano terra di Casa dei Carraresi, sarà possibile fermarsi a cena e degustare un menù studiato di volta in volta in base al tema della conferenza e proposto al prezzo fisso di 30 Euro. Il menù del 22 febbraio è dedicato a “Cibo e ritualità”.



Prossimo incontro:



29 febbraio Nepal…un viaggio diverso con Fausto De Poi, viaggiatore in solitaria