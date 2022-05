Ai “Giovedì della cultura” si parla di arte e diritto

Prosegue il ciclo di conferenze promosso dalla Fondazione Cassamarca e dedicato a due grandi temi, “Classico” e “Universo”, che saranno affrontati, nelle loro molteplici declinazioni, da personalità della cultura e della scienza.



L’appuntamento del 12 maggio, alle ore 18, sarà dedicato al tema “Aurora Boreale di Theodor Däubler”. Relatore è Luigi Garofalo, ordinario di Diritto romano e di Fondamenti del diritto europeo nell’Università di Padova



La rassegna I Giovedì della cultura si incrocia con il Festival Biblico in occasione della presentazione del progetto di edizione italiana del poema epico L’aurora boreale (Das Nordlicht, 1910) dell’autore Theodore Däubler (Trieste 1876- St. Blasien 1934).

Däubler fu poeta e scrittore annoverabile nella schiera degli espressionisti. Trascorse la sua vita da bohémien peregrinante, frequentando i salotti più ambiti e intessendo relazioni intense con esponenti di spicco del mondo ella letteratura, dell’arte e del pensiero politico e giuridico (tra cui Marinetti, Kandisnky e Schmitt. Tra le sue opere svetta L’aurora boreale, un poema di più di trentamila versi in cui l’autore si ispira al mito dell’aurora boreale, in grado di svelarci non solo la sopravvivenza del sole all’interno di una terra che ne è parte e anela a ricongiungervisi, ma anche l’incessante cammino dell’umanità verso la vittoria dello spirito.

Il Relatore porrà l’accento sui concetti religiosi de L’Aurora boreale collegabili all’Apocalisse.



Luigi Garofalo è ordinario di Diritto romano e di Fondamenti del diritto europeo nell’Università di Padova. Socio effettivo dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, fa parte della Real Academia de Jurisprudencia y Legislación di Spagna. Svolge la professione di avvocato. È autore di molteplici pubblicazioni attinenti al diritto, che spaziano nella filosofia e nell’arte. Dirige sette collane ed è membro del Comitato scientifico di varie riviste. Per il Corriere della sera ha curato la serie dei Grandi processi della storia, scrivendo personalmente i volumi relativi a Gesù e San Paolo. Dal 2018 è Presidente della Fondazione (bancaria) Cassamarca. Ha tenuto lezioni e conferenze in diverse Università italiane e ha partecipato, quale relatore, a numerosi congressi scientifici organizzati in Europa, Cina e America latina. Tra le sue pubblicazioni, alcune delle quali tradotte all’estero, ricordiamo, oltre ai volumi sui processi a Gesù e San Paolo: Biopolitica e diritto romano, Rubens e la devotio di Decio Mure e Intrecci schmittiani.



La conferenza sarà trasmessa anche in diretta streaming sulla pagina Facebook della Fondazione Cassamarca