Ai Giovedì della cultura i 700 anni di Marco Polo tra fumetto e illustrazione

L’appuntamento del 15 febbraio con i Giovedì della cultura avrà come tema i fumetti. Il fumettista Marco Tabilio e l’illustratore Lucio Schiavon ci accompagneranno alla scoperta dei 700 anni di Marco Polo tra fumetto e illustrazione. L’evento è organizzato in collaborazione con Treviso Comic Book Festival



Tema – L’evento trae spunto da un doppio anniversario che riguarda il più grande viaggiatore di sempre, Marco Polo: i 700 anni dalla scomparsa (gennaio 2024) e i 770 dalla nascita (settembre 2024).

Nel 1298. Marco Polo si sveglia nelle prigioni della città di Genova, dopo essere stato ferito e catturato in battaglia, e qui conosce l’estroso scrittore Rustichello da Pisa. In attesa di essere riscattato da Venezia, Marco decide di raccontare il proprio viaggio, così che il compagno di cella possa metterlo su carta per quello che diventerà poi uno dei successi editoriali più noti di sempre: “Il Milione”. Un libro che ci mostra cosa significa raccontare un viaggio, raccontare luoghi e storie sconosciute e lontane: Marco Polo descrive a Kubilai Khan il suo stesso Impero, gli racconta di tutte quelle terre che governa ma che non ha mai potuto vedere e che grazie a queste storie ora può almeno immaginare. Scopriamo così la potenza del viaggio e del racconto, cosa significa partire e ritornare.

La storia di questo avventuroso viaggiatore è stata di recente riproposta anche in un fumetto “Marco Polo. La via della seta” (Editore Becco Giallo). Un fumetto potente e nostalgico, accompagnato da magnifiche illustrazioni in cui perdersi a cercare nomi, dettagli, luoghi e raffigurazioni di città, di creature fantastiche.



I relatori

Marco Tabilio, originario di Arco (Tn), è fumettista, illustratore e autore di video pubblicati su internet. Alcuni dei suoi disegni sono apparsi in mostre collettive a Bologna, Venezia, Amburgo, Berlino e su riviste di fumetti indipendenti. “Marco Polo - La via della seta” è il suo primo romanzo a fumetti.



Lucio Schiavon illustratore e Graphic Designer è nato a Venezia. Ha collaborato con Fabrica, La Biennale di Venezia, Agenzia Armando Testa. Illustra Libri per la casa editrice Nuages di Milano e ha esposto alla Fondazione Bevilacqua La Masa. Ha vinto International Motion art Award di New York e l’Interfilm Festival short Movie di Berlino 2015 con due diversi cortometraggi in animazione.



Ricordiamo che il ciclo di conferenze della Fondazione Cassamarca prevede un incontro ogni giovedì alle 18, da qui al 30 maggio 2024, a Casa dei Carraresi, con qualche incursione anche alla Chiesa di Santa Croce per gli eventi musicali. Iniziati nel 2019, gli appuntamenti settimanali sono stati sino ad oggi 144.



Cena a tema ai Brittoni



Tra le novità, in collaborazione con il ristorante Ai Brittoni, situato a piano terra di Casa dei Carraresi, sarà possibile fermarsi a cena e degustare un menù studiato di volta in volta in base al tema della conferenza e proposto al prezzo fisso di 30 Euro. Il menù del 15 è dedicato alla Via della Seta



Prossimi incontri:



22 febbraio “Siamo stati liberati dalla legge” (Rm 7,6). Pagine scelte dalla Lettera ai Romani

Don Michele Marcato, Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose Giovanni Paolo I



29 febbraio Nepal…un viaggio diverso

Fausto De Poi, viaggiatore in solitaria



7 marzo Le donne del mito. Anima e avventure

Francesca Ghedini, professoressa emerita presso l’Università di Padova





Alberto Camerotto, docente di Lingua e letteratura greca presso l’Università Ca’ Foscari