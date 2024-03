Ai Giovedì della cultura si parla di musica, storia e racconti della città di Treviso

Irma Maestrello e Massimiliano Bigazzi, presidente e direttore musicale del Coro trevigiano Sante Zanon, sono gli ospiti dell’appuntamento del 21 marzo con i ‘Giovedì della cultura’. Con loro si parlerà di: “Come eravamo. Musica, storia e racconti della città di Treviso attraverso sei decenni di attività corale (1964-2024)”.



Nel corso dell’incontro saranno presentati il coro e la sua storia. Sarà l’occasione per ascoltare un brano inedito di Sante Zanon e per raccontare la storia di questo personaggio, il contesto storico-culturale in cui si è inserito, nella Treviso della prima metà del ‘900. Eredità e scia dalla quale nasce il coro Sante Zanon a metà anni ’60 e viene intitolato al compositore. Il coro era un autentico momento di aggregazione e formazione culturale. Si passerà poi a illustrare il coro Sante Zanon dal punto di vista musicale, il suo repertorio e il progetto di rinnovamento musicale. Il coro vanta un repertorio molto vasto, che comprende musica sacra, profana, operistica, popolare e contemporanea con autentici cavalli di battaglia come Allelujia di Händel, Le Zingarelle, Panis Angelicus, cori delle opere verdiane.

Sarà dato spazio anche a Paola Bortoletto, corista decana che vanta circa 50 anni di presenza continuativa nel coro nonché presentatrice di tutti gli eventi del coro e autrice di tutte le presentazioni musicali stesse.



Ricordiamo che il ciclo di conferenze della Fondazione Cassamarca prevede un incontro ogni giovedì alle 18, da qui al 30 maggio 2024, a Casa dei Carraresi, con qualche incursione anche alla Chiesa di Santa Croce per gli eventi musicali. Iniziati nel 2019, gli appuntamenti settimanali sono stati sino ad oggi 150.



Cena a tema ai Brittoni



Tra le novità, in collaborazione con il ristorante Ai Brittoni, situato a piano terra di Casa dei Carraresi, sarà possibile fermarsi a cena e degustare un menù, studiato di volta in volta in base al tema della conferenza, e proposto al prezzo fisso di 30 Euro. Il menù del 21 marzo è dedicato a “La cucina trevigiana”.



Prossimi incontri:



27 marzo (mercoledì, Chiesa di Santa Croce) Le musiche della Settimana Santa





M° Massimo Scattolin