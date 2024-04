Ai Giovedì della cultura “Il Mediterraneo, storia e sfide”

Patrizio Nissirio, giornalista e responsabile ANSAMed, è l’ospite dell’appuntamento settimanale con i Giovedì della cultura dell’11 aprile 2024. Ci parlerà del “Mediterraneo, storia e sfide”.



Il tema – Guerre, flussi migratori che spesso finiscono in tragedia, dispute geopolitiche di potenze globali: il Mediterraneo, come da sempre nella sua storia, è un luogo dove si concentrano molte delle tensioni del mondo, rendendolo il detonatore di crisi internazionali. Ma è anche - persino nel buio di conflitti e catastrofi - un luogo di straordinarie opportunità di scambi, di dialogo, incontri tra culture che si influenzano a vicenda. Commerci, cooperazione, turismo e arte resistono alle più drammatiche contraddizioni di quest'area del mondo. Patrizio Nissirio illustrerà le due facce di questo mare al centro della Storia umana, dove popolazioni spesso diversissime si sono mescolate dall'inizio del tempo, e continuano a farlo, mentre sulle sue sponde e nelle sue acque non si fermano conflitti, tensioni e drammi umani.



Patrizio Nissirio è un giornalista degli Esteri dell'ANSA, dal 2011 responsabile del servizio multilingue per il Mediterraneo ANSAmed, e coordinatore per l'ANSA di Infomigrants, progetto per l'informazione ai migranti realizzato insieme a France Media Monde e Deutsche Welle. Dottore di ricerca in studi americani, ambito in cui ha pubblicato numerosi saggi accademici in Italia, Usa e Olanda, ha lavorato come corrispondente internazionale dell’agenzia dal 1996 al 2010 a Washington, Atene e Londra. È autore di Dettagli americani. Il paese dietro la bandiera (Liberal libri, 2002) e di Ouzo amaro - La tragedia greca dalle Olimpiadi al gol di Samaras (Fazi, 2012). Nel 2016 ha pubblicato il suo primo romanzo, Una ballata del Mar Egeo (L’Erudita-Giulio Perrone), seguito nel 2017 dalla guida letteraria alla capitale greca Atene, cannella e cemento armato (Giulio Perrone). Il successivo romanzo, Silenzio, è uscito a fine 2019 per Ensemble, editore con cui ha pubblicato a fine 2021 D'inverno, Venezia. Nel 2023 è uscito per Diarkos Il sigaro. L'arte del fumo lento tra storia e personaggi. Nel 2020 ha ricevuto il Premio Caravella al Festival dei Giornalisti del Mediterraneo.



Ricordiamo che il ciclo di conferenze della Fondazione Cassamarca prevede un incontro ogni giovedì alle 18, da qui al 30 maggio 2024, a Casa dei Carraresi, con qualche incursione anche alla Chiesa di Santa Croce per gli eventi musicali. Iniziati nel 2019, gli appuntamenti settimanali sono stati sino ad oggi 153.



Cena a tema ai Brittoni



Tra le novità, in collaborazione con il ristorante Ai Brittoni, situato a piano terra di Casa dei Carraresi, sarà possibile fermarsi a cena e degustare un menù studiato di volta in volta in base al tema della conferenza e proposto al prezzo fisso di 30 Euro. Il menù dell’11 aprile è dedicato a “La cucina Levantina: quando Venezia e Grecia si incontrano”.



