Ai “giovedì della cultura” si parla di…“L’omicidio nelle leggi di Numa”

Prosegue il ciclo di conferenze promosso dalla Fondazione Cassamarca e dedicato a due grandi temi, “Classico” e “Universo”, che saranno affrontati, nelle loro molteplici declinazioni, da personalità della cultura e della scienza.



L’appuntamento del 17 febbraio, alle ore 18, sarà dedicato al tema “L’omicidio nelle leggi di Numa”. Relatore è Marco Falcon, Dottore di ricerca presso l’Università degli Studi di Padova.



La più antica normazione sull’omicidio esplicitamente testimoniata dalle fonti romane consiste in due leges attribuite dalla tradizione al secondo re Numa Pompilio, rivolte a disciplinare distintamente i casi di omicidio doloso e di omicidio non doloso. Le conseguenze che esse prevedevano per l’autore del fatto – rispettivamente paricidas esto e arietem subigere – appaiono oggi oscure sia sotto il profilo linguistico, sia sotto quello giuridico. Proprio perciò ampi dibattiti si sono accesi tra gli studiosi sul significato da dare alle due espressioni e sulle complessive ragioni sottostanti alle due disposizioni, in un contesto in cui elementi religiosi si sovrappongono alla tutela del gruppo parentale e a quella della comunità dei cives.

È dunque su tali aspetti che si concentrerà l’attenzione per giungere a formulare una proposta interpretativa che chiarisca, per quanto possibile, la natura della sanzione dell’omicidio doloso e delle diverse conseguenze prescritte per l’opposto caso in cui il dolo fosse assente.



Marco Falcon è assegnista di ricerca presso l’Università di Padova e Principal Investigator del progetto ANTARes – A New Thinking About Res. Roman Taxonomies in the Future of Goods, incardinato presso il medesimo Ateneo. Autore di varie pubblicazioni attinenti all’ordinamento romano, tra le quali ‘Dicatio ad patriam’. La collocazione in pubblico di beni privati nella riflessione dei giuristi romani (Napoli, 2020), ha dedicato particolare attenzione al diritto di età arcaica e alla disciplina dei beni in età classica. Sugli eventi legati alla Madonna degli Orefici e sul loro rilievo per la storia del diritto, ha recentemente dato alle stampe Pellegro Piola e la ‘dicatio ad patriam’ della ‘Madonna degli Orefici’ (Pisa, 2020).



La conferenza sarà trasmessa anche in diretta streaming sulla pagina Facebook della Fondazione Cassamarca