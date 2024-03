Ai Giovedì della cultura il “Paesaggio sonoro dell’inferno dantesco”

Eccezionalmente di martedì alle ore 17.00 l’appuntamento settimanale con i Giovedì della cultura che il 19 marzo avrà come ospite la professoressa Rossana Scalia che ci parlerà del “Paesaggio sonoro dell’inferno dantesco”. L’evento, che anticipa il Dantedì, è realizzato in collaborazione con la Società Dante Alighieri-sezione di Treviso.



Il tema – La conferenza parte dalle suggestioni offerte da un progetto sonoro di PCTO proposto dal Teatro La Fenice di Venezia che prevedeva l’ideazione di un itinerario musicale sulla Commedia indirizzato ai bambini della scuola primaria.

“Convinta del ruolo rilevante dell’udito anche nell’approccio letterario e dell’opportunità di affiancare alla copiosa tradizione di tradurre la Commedia in immagini visive una “riscrittura” generale dell’opera a partire dai suoni, grazie agli stimoli offerti dal percorso, ho guidato gli studenti all’esplorazione sonora dell’Inferno, tentandone un’originale reinterpretazione. Il lavoro è pertanto un tentativo appassionato di ricostruzione sonora del capolavoro dantesco, in particolare della prima cantica, condotto, pur tra varie difficoltà e ostacoli, con grande passione ed entusiasmo. Esso ci rivela che potremmo concepire il viaggio di Dante non solo come un passaggio dall’oscurità, dalle tenebre infernali alla luce intensa e abbagliante del Paradiso ma anche come un itinerario sonoro che guidi il lettore dagli stridori, dai rumori assordanti e dalle grida disperate dell’Inferno all’ineffabile armonia del Paradiso”.





Rossana Scalia - Laureata in Lettere Classiche presso l’Università degli studi di Salerno, ha conseguito un Master in Didattica e promozione della lingua e della cultura italiane a stranieri (ITALS) presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Dal 2013, segue progetti musicali per le scuole e corsi di formazione indirizzati a docenti di scuola superiore di primo e secondo grado presso il Teatro La Fenice di Venezia, motivo per il quale per il secondo anno consecutivo le è stato conferito il ruolo di Teacher Ambassador dalla Fondazione Teatro La Fenice. E’ membro del Forum Klanglandschaft (FKL), associazione transnazionale europea costituita da persone provenienti dalle discipline più diverse che si occupano del paesaggio sonoro e di spazi acustici, dell’ADI sd (Associazione degli italianisti sezione didattica) e del Sound Studies Forum. E’ autrice divari articoli. Dal 2018 è docente di italiano e latino presso il Liceo Duca degli Abruzzi di Treviso.



Ricordiamo che il ciclo di conferenze della Fondazione Cassamarca prevede un incontro ogni giovedì alle 18, da qui al 30 maggio 2024, a Casa dei Carraresi, con qualche incursione anche alla Chiesa di Santa Croce per gli eventi musicali. Iniziati nel 2019, gli appuntamenti settimanali sono stati sino ad oggi 149.



Cena a tema ai Brittoni



Tra le novità, in collaborazione con il ristorante Ai Brittoni, situato a piano terra di Casa dei Carraresi, sarà possibile fermarsi a cena e degustare un menù studiato di volta in volta in base al tema della conferenza e proposto al prezzo fisso di 30 Euro. Il menù del 19 marzo, richiamando Dante, è dedicato a “La cucina toscana”.



