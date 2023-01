Ai “Giovedì della cultura” si parla di "Ponti nella storia e ruolo dell’Unesco”

Proseguono i “Giovedì della cultura” della Fondazione Cassamarca, appuntamenti settimanali ospitati, alle ore 18, a Casa dei Carraresi.



L’appuntamento del 19 gennaio sarà dedicato al tema

“Ponti nella storia e ruolo dell’Unesco”.



Relatore è il professor Enzo Siviero, Rettore dell’Università eCAMPUS Novedrate, Como



Il tema

Il Prof. Ing. Enzo Siviero ci accompagnerà in un viaggio alla scoperta dei ponti, considerati patrimonio mondiale dell’umanità per l’eccezionale valore universale che rivestono. Essi sono chiara testimonianza del genio creativo, capolavori esempio significativo della storia umana.

Si ricorda che l’’Unesco, agenzia specializzata dell’Onu per la cultura e l’educazione, fu fondata nel 1945 proprio con l’obiettivo di salvaguardare il patrimonio culturale esistente. Un patrimonio che è in grado di generare emozioni che “sono infinite, danno significato alla realtà, influiscono sui nostri pensieri, ci sorprendono, ci coinvolgono”. Questo è l’obbietivo nel contesto del patrimonio che ci appartiene e che vogliamo diffondere e mantenere.



Enzo Siviero è ingegnere civile (Padova 1969) e architetto HC (Bari 2009). Già professore ordinario di Tecnica delle Costruzioni e docente di Ponti allo IUAV di Venezia, da 2016 è Rettore dell’Università Telematica eCampus. È progettista di ponti di fama internazionale e le sue mostre sono ospitate in decine di sedi dall'Italia all'Europa, dalla Turchia all'India e dalla Cina all'America.

Il suo motto è Bridging cultures and sharing hearts come via Mediterranea della Cultura dell'Uomo per l'Uomo. Con questo spirito, sta promuovendo TUNeIT, collegamento stabile fra la Tunisia e la Sicilia e GRALBeIT, collegamento stabile tra Italia e Albania. Ha vinto numerosi premi, tra i quali Al Idrisi 2015, il Premio Europeo Capo Circeo 2017, il “Premio Pace e Spiritualità” 2020, il “Premio Mare Nostrum Mediterraneo 2020. Il 12 aprile 2022 gli è stata conferita la prestigiosa Medal of Excellence in Engineering Education 2021 dalla World Federation for Engineering Organisation WFEO. È anche chiamato The Bridgeman, per la sua passione per i ponti, tema che lo ha spinto a pubblicare la collana Liber Amicorum. E’ anche fondatore della collana Bridging e, dal 1989, dirige la rivista Galileo di cui è fondatore.

Sito ufficiale: www.enzosiviero.it



I Giovedì della cultura



Il progetto è sostenuto dalla società Carlo Alberto Srl.