Ai “Giovedì della cultura” si parla de "Il respiro del pianeta"

L’appuntamento del 24 marzo, alle ore 18, sarà dedicato al tema “Geodiversità nelle Dolomiti: ecco perché le nostre montagne sono uniche al mondo”. Relatore è Tiziano Abbà, geologo



Gli eventi geologici che negli ultimi 500 milioni di anni hanno interessato la nostra regione hanno prodotto un territorio dalle caratteristiche uniche al mondo, un vero e proprio laboratorio all'aperto dove le peculiarità geologiche danno vita a paesaggi di bellezza incomparabile. Proprio in virtù delle caratteristiche geologiche e geomorfologiche, le Dolomiti sono state annoverate tra i beni dell'Unesco. L’intervento approfondirà questo tema andando a svelare quali sono tali peculiarità, perché sono così preziose e come è nato il paesaggio cui siamo tanto affezionati.



Tiziano Abbà si occupa prevalentemente di rilevamento geologico finalizzato alla produzione di carte geologiche per la conoscenza di base del territorio. Collabora con le università di Padova e Ferrara e con enti pubblici tra i quali la Provincia Autonoma di Bolzano. E’ docente a contratto presso l'Università di Pavia. Da molti anni si dedica alla divulgazione scientifica, ultimamente soprattutto con il CAI e in particolare con il Comitato Scientifico Veneto-Friulano-Giuliano, per il quale ha scritto di recente il primo dei tre volumi di un progetto intitolato Conoscere la Geologia del Veneto.





La conferenza sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Fondazione Cassamarca