Ai Giovedi della Cultura si parla di Russia e Ucraina

Proseguono anche nel 2023 i “Giovedì della cultura” della Fondazione Cassamarca, appuntamenti settimanali ospitati, alle ore 18, a Casa dei Carraresi.



L’appuntamento del 9 febbraio sarà dedicato al tema: “Popoli fratelli o nemici irriducibili? Alle origini della storia russa e ucraina"



Relatore è Andrea Franco, Docente di Storia dell’Europa Orientale presso l’Università di Macerata



Il tema

La lezione intende prendere in considerazione la storia dei Paesi slavi-orientali, a partire dalle origini. Verrà illustrata la relazione fra gli Slavi e le altre popolazioni indoeuropee; si renderà conto delle migrazioni che, a partire dal V-VI secolo, permisero alle popolazioni slave di irradiarsi dall’originario nucleo di insediamento collocato presso le paludi di Pripjat´ verso i comparti dell’Europa centrale e Sud-orientale. Verrà descritta poi la differenziazione interna verso cui le tribù slave tesero, al fine di porre in evidenza l’oggetto stesso della lezione: le popolazioni slave-orientali, progenitrici delle odierne nazionalità bielorussa, russa e ucraina.

Gli Slavi-orientali si diedero una organizzazione statuale di tipo federale, la cui principale sede di potere era collocata in Kiev/Kyïv, a cui fu attribuito il nome di Rus´, di probabile origine finnica. Ci si soffermerà soprattutto sull’anno di grazia 988, allorquando il Gran Principe Vladimiro decise di abbandonare l’antica religione proto-slava e, al fine di “modernizzare“ il Paese, di accogliere il cristianesimo, introducendo la Rus´ nell’ecumene europeo.

A questi avvenimenti seguirono la crisi di Kiev, resa fragile dalle guerre intestine, e che fu distrutta dai Tataro-Mongoli nel 1240, e l’emersione, quasi contemporanea, di Mosca, la “città-parvenue“, che avrebbe poi preteso di svolgere un’opera di “recconquista all’interno della Rus´ - caduta nelle mani dei rivali orientali e occidentali – nel nome e per conto della capitale originaria.

Tuttavia, la narrazione di queste vicende, da un secolo a questa parte - ma con una maggiore accentuazione negli ultimi 20 anni -, si è molto differenziata: da un lato, vi è la riscostruzione che fu portata avanti dal successivo potere moscovita, di matrice imperial-granderussa; dall’altro, quella più tardiva, ucraina, che avanza pretese esclusive e mono-nazionali.



Andrea Franco è trevigiano Ha studiato presso il Liceo Classico “A. Canova” di Treviso, per poi laurearsi cum laude in Storia presso l’Università “Ca’ Foscari”, nella materia di “Storia dei Paesi Slavi”, con una tesi sulla “questione nazionale ucraina” nell’Ottocento e sull’interpretazione che ne diede lo storico Kostomarov. Ha poi svolto il Dottorato di Ricerca presso l’Università di Udine.

Dopo aver lavorato come traduttore dal russo, ha insegnato russo, storia e filosofia.

Dal 2016 è docente a contratto in “Storia dell’Europa Orientale” presso l’Università di Macerata e nel 2021/22 ha tenuto un corso anche presso l’Università di Padova.

Annovera al suo attivo oltre 50 pubblicazioni, collocate in riviste scientifiche (aree disciplinati di Storia Contemporanea e Slavistica), e la monografia “Le due nazionalità della Rus´. Il pensiero di Kostomarov nel dibattito ottocentesco sull’identità ucraina“ (Aracne, 2016).



I Giovedì della cultura

Iniziati nel 2019, gli appuntamenti settimanali sono stati sino ad oggi 112 e hanno riguardato una molteplicità di temi: arte, storia, geografia, filosofia, diritto, religione, fotografia, letteratura, moda, cucina, sport, fumetti, cucina, ecc.

L’appuntamento per ciascuna è alle ore 18 a Casa dei Carraresi.

Il progetto è sostenuto dalla società Carlo Alberto Srl.



