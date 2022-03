Ai “Giovedì della cultura” si parla di “Scarpe diem. Geobiografia di Nino A.”

L’appuntamento del 31 marzo è dedicato alla presentazione del libro di Andrea Chiesura “Scarpe diem. Geobiografia di Nino A.”, in cui vengono raccontati i viaggi, le peripezie e gli incontri di un uomo d'affari siculo-veneto, partito dal nulla e ritrovatosi un bel giorno in compagnia di Jack Nicholson su una spiaggia californiana.



Nel corso della sua vita il protagonista, pur di vendere foulards, racchette da tennis e scarpe sportive, affronta strani plotoni di esecuzione, insospettabili terroristi e astuti predoni aziendali, dovendo inoltre fare i conti con Mister Magoo, il Bakufu, famelici iguana e mucche volanti.



Un esilarante caleidoscopio di personaggi, avventure ed episodi realmente accaduti, narrati, in modo ironico e a tratti surreale, dall'autore che, pur essendosi immedesimato nei panni del protagonista, ogni tanto spunta fra le righe dialogando direttamente coi lettori.



“Scarpe diem. Geobiografia di Nino A.” è pubblicato dal Gruppo Albatros Il Filo.



Saranno presenti l’autore Andrea Chiesura e il protagonista Nino Anselmo.



La conferenza è in programma alle 18 a Casa dei Carraresi. Può essere seguita in diretta Facebook sulla pagina della Fondazione Cassamarca.



Note biografiche:



Andrea Chiesura

Coneglianese, classe 1970, dopo la maturità classica si laurea a Bologna per poi dedicarsi alla professione di avvocato. E' dirigente della F.I.Bi.S. (Federazione Italiana Biliardo Sportivo) e consigliere regionale del C.O.N.I.. Vive in mezzo al verde con la compagna, due figlie, due cani, una gatta e qualche pomodoro...





Nato a Cefalù nel 1947, dopo aver frequentato l'università a Venezia, si stabilisce a Tarzo. Nel corso della sua vita ha collaborato con importanti aziende fra cui Marzotto, Lotto, Wilson e Converse.