Conversazione-concerto "Segreti e meraviglie. L'organo Nacchini di Santa Croce svelato al pubblico”

L’appuntamento del 25 gennaio 2024 con i Giovedì della cultura si sposta da Casa dei Carraresi a Santa Croce per una conversazione concerto del Maestro Giampietro Rosato su: “Segreti e meraviglie. L’organo Nacchini di Santa Croce svelato al pubblico”



Tema – Una conversazione-concerto per svelare al pubblico storia e segreti dell’Organo Nacchini. L’organo non è stato concepito in seno alla Chiesa ma da quando, verso la fine dell’alto Medioevo, è stato integrato in quella concezione secondo la quale la liturgia terrena è immagine della liturgia celeste e quindi la musica ha origine in Dio e l’armonia umana è un riflesso dell’armonia celeste, questa macchina complessa non ha mai smesso di incarnare una simbologia densa di significati religiosi, artistici e culturali. Dai tre gradi della Persuasio retorica: Docère (narrare, insegnare), Delectare (espressione di splendore) e Movère (trasporto dell’animo) a tramite perfetto per esaltare le pieghe più profonde della numerologia bachiana, il re degli strumenti, dall’alto della sua cantoria, non smetterà mai di commuovere e suscitare nell’ascoltatore profonde emozioni e senso di perfetta armonia con il Creato.

L’organo della chiesa di S. Croce è uno strumento di impareggiabile bellezza. Espressione di un’arte organaria veneta ai massimi livelli, nasconde al suo interno un incredibile mondo di segreti e meraviglie frutto di tradizioni, intuizioni, studi e grande maestria, a servizio di illustri musicisti che ne hanno saputo elevare le eccezionali qualità timbriche e tramandare con la loro arte un Sapere da conservare e condividere con profonda gratitudine.



Il pubblico, attraverso un mega schermo che inquadra l’organo, potrà seguire ogni dettaglio dell’esecuzione e dell’antico strumento.



Giampietro Rosato - Diplomato in pianoforte, organo e clavicembalo, ha approfondito lo studio della prassi esecutiva antica presso la Hochschule für Musik di Trossingen (Germania) conseguendo nel 1996 le lauree con il massimo dei voti in "Organo storico" e in Cembalo. Ha frequentato corsi di specializzazione con Michael Radulescu, Andreas Staier, Gustav Leonhardt, Luigi Ferdinando Tagliavini, Jean-Claude Zehnder e Eckart Sellheim (fortepiano). Più volte premiato in concorsi nazionali ed internazionali di organo e pianoforte, ha conseguito il 2° premio al concorso clavicembalistico nazionale di Bologna (1993), il "Premio del pubblico" al concorso clavicembalistico internazionale di Bruges (1995), il 3° premio (1° e 2° non assegnati) e "Premio speciale" della radio MDR al concorso internazionale "J.S. Bach" di Lipsia (1996) e il 1° premio al concorso clavicembalistico internazionale indetto dalla radio tedesca ADR-NDR di Amburgo (1997).

Klavierfestival-Ruhr, "Festival clavicembalistico internazionale" (Milano), "Historischer Sommersaal" (Bach Museum, Lipsia), Händel-Haus (Halle), Teatro Nuovo (Verona), "Settembre Barocco" (Padova), "Festival Antegnati" (Brescia), Teatro Bibiena (Mantova) sono solo alcuni dei festival e sale da concerto in cui è stato invitato a esibirsi in qualità di solista, proponendo un repertorio che spazia dalla musica antica a tutto il ‘900. Le sue registrazioni radiofoniche e televisive (SWF, MDR, NDR, Bayerische Rundfunk, NDR3 e ORF) sono state trasmesse in tutta Europa.

Dal 1997 collabora stabilmente con l’Ensemble barocco "Sonatori de la Gioiosa Marca", con il quale affronta spesso esecuzioni di concerti solistici e numerose sono le collaborazioni con solisti e gruppi cameristici di fama internazionale. È docente di Organo presso il Conservatorio di Udine.



Ricordiamo che il ciclo di conferenze della Fondazione Cassamarca prevede un incontro ogni giovedì alle 18, da qui al 30 maggio 2024, a Casa dei Carraresi, con qualche incursione anche alla Chiesa di Santa Croce per gli eventi musicali. Iniziati nel 2019, gli appuntamenti settimanali sono stati sino ad oggi 141.



Cena a tema ai Brittoni



Tra le novità, in collaborazione con il ristorante Ai Brittoni, situato a piano terra di Casa dei Carraresi, sarà possibile fermarsi a cena e degustare un menù studiato di volta in volta in base al tema della conferenza e proposto al prezzo fisso di 30 Euro. Il menù della serata sarà dedicato a “Sinfonie da mangiare”.



Prossimo incontro:





Vittorino Mason, scrittore.