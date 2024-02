Ai Giovedì della cultura “Le figure del disumano. La prospettiva transgenerazionale”

L’appuntamento dell’8 febbraio con i Giovedì della cultura avrà come ospite il dott. Gerolamo Sirena che affronterà il tema: Figure del disumano. La prospettiva “transgenerazionale”



Tema – Il disagio sociale è un segno dei tempi non più giustificabile. Cosa rende peculiare questa società? A quali trasformazioni ha costretto le nuove generazioni? Ci troviamo di fronte a una societa? orizzontalizzata, dove padre, madre, e figli sono eguali e quindi indifferenziati e, in questo contesto, come possono essere trasmessi i valori, la morale, la legge? Una societa? sempre piu? “liquida”, in cui le cosiddette “emergenze sociali” hanno finito con l’essere ratificate quali diritti acquisiti, cosa ci lascia in eredità? A muovere da queste considerazioni, Gerolamo Sirena introdurrà alcuni temi relativi a quella che definisce “L'immagine politica del corpo, emblema di ciò a cui l'umanità sta rinunciando per abbracciare inconsapevolmente il paradigma, più seducente, del “disumano”.



Gerolamo Sirena - Laureato in filosofia alla scuola di Emanuele Severino, da trent'anni si occupa di psicoanalisi. Si è formato all'opera e al pensiero di Sigmund Freud con la guida del Prof. Roberto Cheloni. E’ autore di numerosi contributi editoriali e seminariali dedicati a psicoanalisi, filosofia e sociologia. Partecipa a diversi progetti di studio e ricerca nell'ambito della scienza psicoanalitica quali: l'Associazione Opifer (Organizzazione di Psicoanalisti Italiani), Sotto la Mole (Associazione di Psicoanalisi di Torino), I-EP (Inter-associatif Européen de Psychanalyse, Bruxelles).

Recentemente ha pubblicato il volume L'immagine politica del corpo nella collana Nuovi Orizzonti di Inconscio e Società, (NeP edizioni). E’ stato per un decennio consulente presso l'Amministrazione comunale di Treviso per le politiche giovanili.



Ricordiamo che il ciclo di conferenze della Fondazione Cassamarca prevede un incontro ogni giovedì alle 18, da qui al 30 maggio 2024, a Casa dei Carraresi, con qualche incursione anche alla Chiesa di Santa Croce per gli eventi musicali. Iniziati nel 2019, gli appuntamenti settimanali sono stati sino ad oggi 143.



Cena a tema ai Brittoni



Tra le novità, in collaborazione con il ristorante Ai Brittoni, situato a piano terra di Casa dei Carraresi, sarà possibile fermarsi a cena e degustare un menù studiato di volta in volta in base al tema della conferenza e proposto al prezzo fisso di 30 Euro. Il menù dell’8 febbraio è dedicato a “I piatti di Freud”.



