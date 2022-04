Ai “Giovedì della cultura” la tempesta vaia e i suoi effetti

Prosegue il ciclo di conferenze promosso dalla Fondazione Cassamarca e dedicato a due grandi temi, “Classico” e “Universo”, che saranno affrontati, nelle loro molteplici declinazioni, da personalità della cultura e della scienza.



L’appuntamento del 28 aprile, alle ore 18, è dedicato alla montagna. Con Gianni Frigo sarà approfondito il tema: “Ci saranno ancora i boschi? Cosa è accaduto con la tempesta Vaia e cosa ci aspetta?”



Il 29 ottobre del 2018, verso le 19, la centralina meteorologica di Passo Rolle smette improvvisamente di trasmettere, dopo aver dato conto di un progressivo rapido aumento della velocità del vento. Una settimana più tardi, a qualche decina di metri dalla sua collocazione, verrà rinvenuto il data-pack della centralina distrutta dalle raffiche: le ultime registrazioni si riferiscono a venti di 195 chilometri l'ora, con punte oltre i 217 km/h. Più tardi la chiameremo Vaia e ci renderemo conto che non è una "tempesta": per noi italiani, in particolare del Nord-Est, essa rappresenta la "perdita dell'innocenza", la dimostrazione brutale che il riscaldamento globale non sarà un evento di un futuro, più o meno ipotetico, ma è il presente nostro e dell'intero pianeta. Qual è stata l'origine dell'evento? Che cosa ha comportato in termini di danni a beni e a persone? Come è stata affrontata l'emergenza? Quali le conseguenze sul territorio e sulle popolazioni? Calamità "naturale" straordinaria? Vaia, e poi? Questi ed altri sono i quesiti a cui si proverà a dare una risposta, sulla base di ciò che è successo, di quanto sta succedendo e di quello che, presumibilmente, succederà.





