Ai giovedì della cultura si parla di Treviso città d’organi

Proseguono i “Giovedì della cultura” della Fondazione Cassamarca, appuntamenti settimanali ospitati, alle ore 18, a Casa dei Carraresi.



L’appuntamento dell’11 maggio sarà dedicato al tema



“Treviso città d’organi. Gli splendidi organi di Treviso e la loro musica”



Relatori sono Lorenzo Marzona, Ispettore onorario della Sovrintendenza per gli Organi Antichi del Friuli Venezia Giulia e Claudio De Nardo, Presidente di Antiqua Vox.



Il tema



Un viaggio alla scoperta di quella macchina meravigliosa che è l’organo a canne e del suo ricco repertorio. Racconteremo la sua storia e l’evoluzione nei secoli, scopriremo i congegni e meccanismi nascosti che ne regolano il funzionamento e soprattutto conosceremo più da vicino gli organi, storici e di recente costruzione, che costituiscono lo straordinario patrimonio musicale della nostra città. Video di concerti e presentazioni multimediali aiuteranno il pubblico a cogliere il fascino e la ricchezza delle infinite sfumature timbriche che questo affascinante strumento può offrire.



I relatori



Lorenzo Marzona, cultore di musica antica cembalo - organistica, ha tenuto numerosi concerti in Italia, Austria e Svizzera. Diplomato in Kirchenmusik a Klagenfurt, Svolge servizio liturgico presso le parrocchie di Spilimbergo e Dignano quale organista e direttore di coro. E’ Presidente dell’Associazione “Vincenzo Colombo” di Pordenone e Ispettore onorario della Sovrintendenza del Friuli Venezia Giulia. E’ stato più volte chiamato come consulente nella progettazione di nuovi organi. Ha registrato CD, pubblicato articoli e tenuto corsi e conferenze di carattere organistico ed organario. Nel 2005 è stato proclamato dal Circolo della Stampa di Pordenone “Personaggio dell’Anno” del Friuli Venezia Giulia per meriti artistici.



Claudio De Nardo, imprenditore trevigiano, appassionato di musica classica, profondo conoscitore dell’organo a canne, della sua storia e della sua tecnica costruttiva. Fondatore e presidente di Fondazione Antiqua Vox, dove musicisti e studiosi lavorano insieme per promuovere la conoscenza della musica antica e barocca e, in particolare, dell’organo e del suo ricco repertorio. Da anni è impegnato nella valorizzazione e salvaguardia dello straordinario patrimonio di organi storici della nostra città attraverso l’organizzazione di concerti, conferenze, pubblicazioni ed eventi, tra cui Pagine d’Organo, il decennale Festival Internazionale dedicato all’organo e Baroque Experience. Appassionato collezionista di strumenti musicali antichi, promuove e sostiene iniziative volte al restauro e al recupero funzionale di tali strumenti. In collaborazione con i Musei Civici di Treviso ha dato vita al progetto Restituire Bellezza, inaugurato con il restauro dello storico clavicembalo seicentesco di Mattia De Gand e del violoncello della scuola di Gasparo da Salò



I Giovedì della cultura



Iniziati nel 2019, gli appuntamenti settimanali sono stati sino ad oggi 123 e hanno riguardato una molteplicità di temi: arte, storia, geografia, filosofia, diritto, religione, fotografia, letteratura, moda, cucina, sport, fumetti, cucina, ecc.



Anche in questa stagione sarà possibile seguire le conferenze in diretta streaming collegandosi alla pagina Facebook della Fondazione Cassamarca oppure rivederle sul canale YouTube di Fondazione Cassamarca accedendo direttamente dal nostro sito: www.fondazionecassamarca.it.



I prossimi incontri:



18 maggio “All’angolo tra la possibilità e il Tutto”: dove la poesia dà da pensare



Igor Cannonieri, docente di Filosofia e Storia presso il Liceo “P. Levi” di Montebelluna



25 maggio Dinamica Musica. Il '900 musicale visto da compositrici italiane



Paola Gallo, docente di Storia della musica