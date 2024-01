Ai Giovedì della cultura Vittorino Mason e “i custodi della montagna”

L’appuntamento del 1° febbraio con i Giovedì della cultura avrà come ospite lo scrittore e alpinista Vittorino Mason che dialogherà con il presidente del CAI di Treviso Ubaldo Fanton sul suo ultimo libro “I custodi della montagna”.

I custodi della montagna Vittorino Mason li ha incontrati nelle sue numerose escursioni in quota. Sono uomini e donne che hanno scelto di sposare la vita in alto. Sono persone che hanno la parola stretta nel silenzio, che conservano memoria di un tempo lontano, di mestieri e modi di vivere il quotidiano di cui non sappiamo più molto. Conservano il tempo, i luoghi in cui vivono, i mestieri e le tradizioni: come l’arte di menare per aria un’ascia, mungere una vacca, guidare un gregge, tirare su una casa, andare a caccia sui monti, accendere un fuoco coi mughi, fare carbone con la legna, ricavare da un pezzo di faggio un mestolo, intrecciare dei giunchi, falciare l’erba con la falce. Di loro ha scritto per preservare sulla carta i volti, le parole, la voce... quella degli ultimi abitanti della montagna

Vittorino Mason è nato a Loreggia e risiede a Castelfranco Veneto. Scrittore e alpinista, è l'ideatore della rassegna La voce dei monti. Scrive per riviste specializzate di montagna. Ha pubblicato libri di poesia, narrativa di viaggio, guide di montagna ed è coautore e curatore del libro La natura dimenticata, un lavoro a più mani dedicato alla salvaguardia ambientale.

Ricordiamo che il ciclo di conferenze della Fondazione Cassamarca prevede un incontro ogni giovedì alle ore 18, da qui al 30 maggio 2024, a Casa dei Carraresi, con qualche incursione anche alla Chiesa di Santa Croce per gli eventi musicali. Iniziati nel 2019, gli appuntamenti settimanali sono stati sino a oggi 142.



Cena a tema ai Brittoni

Tra le novità, in collaborazione con il ristorante Ai Brittoni, situato a piano terra di Casa dei Carraresi, sarà possibile fermarsi a cena e degustare un menù studiato di volta in volta in base al tema della conferenza e proposto al prezzo fisso di 30 Euro. Il Menù del 1° febbraio è dedicato alla cucina di montagna.

Prossimi incontri

8 febbraio Figure del disumano. La prospettiva “transgenerazionale”

Gerolamo Sirena, socio OPIFER, Organizzazione di Psicoanalisti Italiani

15 febbraio Il fumetto contemporaneo e l’analisi della realtà

Confronto e dialogo con i nuovi protagonisti in collaborazione con Treviso Comic Book Festival

22 febbraio “Siamo stati liberati dalla legge” (Rm 7,6). Pagine scelte dalla Lettera ai Romani

Don Michele Marcato, Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose Giovanni Paolo I



