"Girini", il Lago Film Fest a misura di bambini

Un festival formato famiglia, a misura di bambini, bambine, ragazzi, ragazze e giovani. Oltre che appuntamento imperdibile per gli addetti ai lavori e gli appassionati di cinema, il Lago Film Fest si conferma, quest’anno più che mai, un festival a dimensione di famiglia, con un palinsesto di contenuti dedicati in maniera specifica al pubblico dai 10 ai 18 anni, che si svilupperà durante tutto l’arco della giornata nei 9 giorni di festival, dal 21 al 29 luglio. Un progetto che il LFF porta avanti da ormai diversi anni sotto il nome di GIRINI, e che si configura come un vero e proprio festival nel festival, interamente costruito sulle esigenze dei fruitori a cui si rivolge. Laboratori, workshop, performance, proiezioni di corti in competizione, focus speciali in collaborazione con altri enti e manifestazioni, ma anche un luogo protetto in cui potersi esprimere e crescere attraverso l’incontro con altri coetanei e tramite il medium cinema.

Un festival a misura di bambino parte dalla selezione dei film in gara, con ben tre concorsi dedicati ai più piccoli e ai giovani, tutti e tre patrocinati da Unicef, e un focus di film per famiglie selezionati da uno dei più importanti festival di Taiwan. Il concorso Unicef Kids è stato ideato e disegnato sulle esigenze del pubblico dei più piccoli, verso cui il festival, da sempre, pone una particolare attenzione. Nato nel 2019, il concorso Unicef Teens scaturisce dall’esigenza di rendere ancora più inclusivo il progetto e creare, quindi, un palinsesto di attività e contenuti fruibili dagli adolescenti. Nel 2023 si aggiunge una nuova competizione: il concorso Young Adults, dedicato a una fascia d’età spesso dimenticata, quella dei giovani dai 15 ai 18 anni, che avranno finalmente una sezione pensata e ideata interamente per loro. In perfetta coerenza con il progetto GIRINI, i film in gara nelle tre competizioni saranno giudicati da tre giurie distinte, tutte composte da 8 membri ciascuna, della fascia di età corrispondente. La giuria Unicef Kids, composta da bambini e bambine tra i 5 e i 10 anni, dovrà valutare le 14 animazioni in gara nella sezione dedicata ai più piccoli. Alla giuria Unicef Teens, composta da ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, spetterà giudicare i 9 corti dell’omonimo concorso, mentre la giuria Young Adults decreterà il vincitore della nuovissima competizione dedicata al pubblico adolescente. I bambini e i ragazzi che prenderanno parte alle giurie saranno accompagnati nella visione dei film in concorso, nella comprensione e riflessione dai curatori del progetto e da professionisti del settore. Saranno inoltre organizzati dei momenti di dibattito durante i quali i partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi fra loro ed esprimere le proprie preferenze e opinioni.

La proposta di pellicole per le famiglie si arricchisce poi di due intime fiction in arrivo dal Kaohsiung Film Festival di Taiwan, con cui il Lago Film Fest collabora dal 2019: “March: The Southern South” e “Plain Sailing”. Attraverso questi film, si spera di far conoscere al pubblico del Lago Film Fest i paesaggi, la storia e la cultura unici di Taiwan.

Il progetto GIRINI si completa poi con un ricco programma di workshop formativi e creativi legati all’arte e all’immagine in movimento che, con l’approccio e le modalità proprie di Lago Film Fest, rendono partecipi i bambini e i ragazzi su più livelli, grazie a progetti stimolanti e visionari, tenuti, tra gli altri, da Fulvio Risuleo, regista e graphic novelist in selezione ufficiale alla Mostra del Cinema di Venezia 2022, e Francesca Amati, musicista e voce dei COMANECI. Per l’edizione 2023 verranno coinvolti gli ospiti e i giurati del festival, oltre alla Cooperativa Sociale Itaca, in un percorso di condivisione delle proprie competenze e arti che si concretizza in un programma di attività e workshop di avvicinamento all’audiovisivo. I partecipanti diventeranno così danzatori, registi, animatori e artisti, per imparare, divertendosi, ad osservare il mondo che ci circonda con un occhio più attento, creativo e consapevole. I workshop si svolgeranno tutti i giorni, dal 22 al 29 luglio, dalle ore 16 alle 18 presso il Lido – Arena Unicef, location di Lago Film Fest dedicata alle generazioni del futuro, mentre dalle 19.30 alle 21 sarà attivo un corner aperto a tutti senza prenotazione, per creare assieme divertendosi in attesa dell’inizio delle proiezioni.

“GIRINI germoglia dall’attenzione che il festival da sempre pone verso il più ampio concetto di inclusività. È un progetto che vuole parlare ai sognatori di oggi e agli spettatori di domani e lo fa con un’offerta studiata e disegnata apposta per loro, che a ogni edizione si arricchisce di un tassello in più. – commenta Morena Faverin, direttrice artistica e curatrice della sezione GIRINI del Lago Film Fest – Le famiglie possono venire a Revine Lago fin dal mattino, sfruttando le opportunità ricreative offerte del lago di giorno, partecipare ai workshop proposti nel pomeriggio e la sera trovare un festival pensato per ogni fascia di età. Ricordiamo, inoltre, che i ragazzi e le ragazze fino ai 18 anni entrano gratuitamente al festival.”