Primo Giro d'Italia di Plogging: a Valdobbiadene la seconda tappa

Nel segno del rispetto dell’ambiente e delle buone pratiche, l’evento che unisce jogging e attività all’aria aperta alla raccolta dei rifiuti. Dopo il successo della prima tappa, svoltasi a Pordenone la scorsa domenica 23 gennaio e alla quale hanno partecipato circa 200 persone, ora è il turno di Valdobbiadene che ospiterà la seconda tappa (unica in Veneto). Organizzata dalle Noplasticgirls (organizzazione di volontariato tutta al femminile e molto attiva tra le provincie di Treviso e Belluno) in collaborazione con il Comune di Valdobbiadene, assieme alla Pro Loco e con il supporto di Savno, la seconda tappa si terrà domenica 30 gennaio.

Sarà l'occasione quindi per fare "plogging" scegliendo tra tre differenti percorsi, in modo da permettere ai partecipanti di optare quello che più li aggrada, in base alla difficoltà. Ci saranno infatti: un semplice itinerario cittadino, nelle strade attorno alla piazza principale di Valdobbiadene, adatto a chiunque, un percorso di circa 10 chilometri per chi vuole cimentarsi in una corsa tra gli spettacolari vigneti e una parte di trail salendo per sentieri di montagna. Il tutto condito da entusiasmo e simpatia.

Il Giro d'Italia di plogging nasce da un'idea condivisa con altri piccoli gruppi sparsi in Italia, vedrà coinvolte migliaia di persone nella prima e più lunga iniziativa ambientale che unirà e legherà tutta Italia per tutto l'anno, partendo da Pordenone domenica 23 gennaio, per finire a Cagliari domenica 27 novembre 2022. Più di 45 tappe in altrettante città, in più di 45 domeniche con più di 50 gruppi coinvolti (tra i quali appunto le Noplasticgirls che gestiranno la seconda tappa il prossimo 30 gennaio a Valdobbiadene). Si tratterà di una mattinata ecologica nella forma del moderno "plogging", attività che consiste nel raccogliere i rifiuti che si trovano sul proprio cammino mentre si è impegnati a fare jogging o altre attività sportive all'aria aperta.

"Con questa iniziativa vorremo trasmettere un solo messaggio di unione e speranza per l'ambiente e per il nostro futuro, partendo da piccoli gesti (quali la raccolta di rifiuti, finiti - per distrazione o a proposito - a bordo strada o più in generale nell'ambiente) che possono diventare un ESEMPIO positivo per altre persone, passando così dalla semplice osservazione (vedo e mi lamento) all'AZIONE (vedo e faccio la mia parte, raccogliendo). Noi siamo convinti che le cose spontanee partenti dalle persone semplici debbano essere promosse e sostenute con vigore, e dunque eccomi ad informarvi di questa bellissima iniziativa che vedrà coinvolta tutta l'Italia per tutto il 2022".

Appuntamento quindi il 30 gennaio alle ore 9.00 in Piazza Marconi a Valdobbiadene. Per iscrizioni inviare una email a noplasticgirls@gmail.com o seguire le istruzioni sulle pagine facebook e instagram delle Noplasticgirls.