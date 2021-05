Girotondo, gioca tutto il mondo: tornano i campus estivi del Pime

Anche quest’anno il Pime vi aspetta per fare un giro intorno al mondo: da Treviso fino a Monza, Busto Arsizio, Calco, Gorla Minore e Treviso, ritornano i campus estivi dedicati ai bambini e alle bambine dai 6 agli 11 anni! Quest’anno il tema è il gioco, inteso come ponte tra culture che permette di conoscere sé stessi e gli altri. Tramite gli strumenti della pedagogia attiva, il Pime e i suoi educatori ci faranno viaggiare per incontrare e conoscere giochi, racconti e tradizioni di diverse culture, sperimentando la bellezza dello stare insieme e di giocare secondo le regole. Le attività, progettate e realizzate per stimolare l’espressività e la creatività dei bambini, per supportarli nella rielaborazione dei vissuti e delle emozioni, per guidarli alla ricerca di un senso di comunità, si articolano su tutta la giornata e si svolgono tutte all’aperto.



Dove, come e quando?

I campus estivi si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 17:30, dal 5 luglio al 30 luglio e dal 30 agosto al 10 settembre, negli spazi all’aperto della casa del Pime di Treviso in via S. Venier 32.

Quota settimanale: 120€.

Informazioni e contatti

Per prenotare, scoprire gli sconti e il programma, consultare la pagina: h https://centropime.org/campus-2021-treviso/

Per informazioni, scrivere alla mail: campus@pimemilano.com o chiamare dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.30 il numero 02 43 822534/321

I Campus Pime nascono nel 2013 a Milano e si estendono subito a Monza e a Villa Grugana (Calco, LC), aggiungendosi alle esperienze di coordinamento dei centri estivi presso Scuole e Comuni nei territori dove opera l’Ufficio Educazione Mondialità del Centro Pime.

Nel 2020 sono stati attivati 6 campus: Busto Arsizio, Gorla Minore, Monza, Milano, Treviso e Villa Grugana.