Alla scoperta del mondo delle api al Parco del Livelet

Domenica 16 giugno il Parco Archeologico Didattico del Livelet ospiterà la “Bottega dell’apicoltore”: un’esposizione realizzata in collaborazione con Luca Posocco di Bioapicoltura Moz sulle api nella storia, la loro affascinante organizzazione e la loro importanza per la biodiversità. L’appuntamento fa parte del programma internazionale delle “Giornate Europee dell’Archeologia”, gestite dall’Inrap, l’Istituto nazionale di ricerca archeologica preventiva della Francia, e organizzate in Italia dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei e Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio. La manifestazione, nata nel 2010, si propone di promuovere la conoscenza del patrimonio archeologico attraverso speciali visite guidate con esperti e attività dedicate a bambini e adulti. Sempre domenica il Livelet accoglierà una delle attività in programma del Festival Itinerante di Cinema Sordo – FECS di Piattaforma Lago: alle 11 prevista la visita guidata al villaggio palafitticolo accessibile con interprete LIS.

Riconoscere l'ape regina, le api operaie e i fuchi, scoprire com’è fatto un alveare e assaggiare del delizioso miele locale: queste sono solo alcune delle attività in programma per domenica 16 giugno al Parco Archeologico Didattico del Livelet di Revine Lago. Dalle 14 alle 18 sarà Luca Posocco di Bioapicoltura Moz ad accompagnare i visitatori alla scoperta di queste operose creature e del loro complesso stile di vita, e a svelare i segreti dell’apicoltore attraverso una piccola esposizione degli strumenti del mestiere, antichi e moderni.

Tornano anche le visite guidate per tutto l’orario di apertura – dalle 10 alle 18 – ed eccezionalmente per questa domenica, alle 11, l’esplorazione del villaggio palafitticolo sarà accessibile anche in LIS in occasione del “Festival Itinerante di Cinema Sordo – FECS” di Piattaforma Lago, un evento unico nel suo genere che definisce il cinema Sordo come un’arte cinematografica autentica e in cui la Lingua dei Segni riveste un ruolo cruciale.

La prenotazione delle visite guidate e dei laboratori avviene direttamente in cassa al momento dell’arrivo, mentre per prenotare i tavoli da picnic e le postazioni barbecue a disposizione dei visitatori è necessario scrivere in anticipo alla mail segreteria@parcolivelet.it o telefonare allo 0438 21230.

Salvo aperture straordinarie, il Parco è accessibile al pubblico la domenica e i festivi. Il programma di tutti gli eventi è disponibile, e costantemente aggiornato, sul sito www.parcolivelet.it o sulla pagina Facebook “Parco Archeologico Didattico del Livelet”. Per info e prenotazioni si può contattare la segreteria: Ufficio IAT Conegliano, dal martedì al venerdì, dalle 14 alle 17, tel. 0438 21230, e-mail: segreteria@parcolivelet.it. Nei giorni di apertura del Parco (domenica e festivi) si può contattare il numero 329 2605713.