35^ Festa d'Estate

Trentacinque anni di musica live, di concerti, di spettacoli sono davvero tanti per un piccolo paese di provincia come Vascon, ma per il Gruppo Ricreativo Culturale 86 non sono ancora troppi. E’ stato difficile riprendere dopo lo stop forzato a causa Covid, ma abbiamo avuto coraggio e insieme ai nostri sempre immancabili volontari abbiamo ricominciato a ridare vita e dare il giusto valore al nostro Festival fatto di musica autentica, fatto di grandi artisti, fatto di serate uniche.

Questa nuova edizione sarà ancora una volta diversa perché, nonostante due serate dedicate alla nazionale di calcio impegnata agli Europei, vogliamo onorare al meglio questi 35 anni di storia con dei veri e propri concerti carichi di energia, che coinvolgano a pieno il pubblico e che regalino ancora una volta emozioni che in tantissimi vivono ogni anno qui a Vascon.

La grande musica live partirà MERCOLEDI 19 GIUGNO con il concerto dei BENGALA FIRE. Quattro ragazzi trevigiani che fin da piccoli hanno condiviso la passione per la musica, per il punk e per il rock e hanno formato questa rock band vecchia scuola. Li abbiamo conosciuti nel roster di Manuel Agnelli a X Factor 2021 dove si sono classificati terzi, distinguendosi per l’energia e il divertimento che naturalmente hanno trasmesso sul palco con il loro rock’n’roll dal sapore britannico.

VENERDI 21 GIUGNO è una di quelle date che in tanti aspettano con il cuore a mille e per noi è un piacere e un onore che quest’anno Vascon sia il palco prescelto dagli ESTRA per presentare il loro nuovissimo album di inediti, Gli anni venti, in un concerto in cui ritornano con la stessa intensità che ben conosciamo e con molta maturità individuale in più. Gli anni venti è un album realizzato grazie a un crowdfunding, a testimoniare il legame fortissimo dei fan con una band che ha contribuito a scrivere la storia del rock alternativo italiano. I testi di Giulio Casale, si innestano sulle melodie e le armonie spesso dissonanti intessute dalla chitarra di Abe Salvadori, che a loro volta sono sostenute dalla ritmica granitica creata da Nicola Accio Ghedin ed Eddy Bassan.

SABATO 22 GIUGNO sarà la volta di un doppio ritorno in una “unica veste”. BANDABARDÒ & CISCO sono stati ospiti più volte della Festa d’Estate ed ora ritornano assieme in un concerto che si preannuncia colorato, scoppiettante e appassionato, che mette insieme il meglio della loro musica e alcuni dei brani della loro ultima fatica collettiva, l’album “Non fa paura”.BANDABARDÒ può dirsi a buon diritto una delle live band più vitali in Italia. I suoi concerti sono feste straripanti d’affetto: il pubblico vi partecipa numerosissimo, cantando infaticabile ogni canzone, duettando continuamente con gli artisti sul palco, senza perdersi un solo verso, in uno scambio d’intesa che non smette mai di sorprendere. Stefano Bellotti, in arte CISCO, è stata la voce storica della band Modena City Ramblers dal 1992 fino al 2005, con loro ha realizzato otto album collezionando più di mille date in Italia e in Europa oltre ad aver fondato un genere che oggi tutti conosciamo come combat folk.

Le grandi serate di musica live si concluderanno DOMENICA 23 quando Vascon si preparerà a rivivere i Genesis con la tribute band milanese THE WATCH, la cui musica è ispirata al rock progressivo classico degli anni '70. Il modo della band di interpretare la musica dei Genesis ha suscitato enorme interesse da parte degli estimatori della musica dei Genesis e non solo, portando la band di anno in anno in tourneè sempre più articolate sia in tutta Europa e Regno Unito, che negli USA e Canada. The Watch dal vivo sono una vera macchina del tempo, che riporta il pubblico al cuore del suono dei primi anni Settanta, grazie alla voce, all’abilità di esecuzione, all’affiatamento musicale e alla cura nella scelta degli strumenti utilizzati nell’esecuzione musicale.

Nelle serate di GIOVEDI 20 e LUNEDI 24 giugno, abbiamo deciso di allestire un maxi schermo sul palco in modo da poter guardare insieme le partite della nazionale italiana contro Spagna e Croazia. E’ un modo comunque per condividere una serata in compagnia per sfruttare gli spazi della Festa d’estate, per creare socialità e per i più appassionati di godersi due serate di calcio con la nostra amata nazionale!

Tutte le sere sarà sempre attivo il nostro ricco stand gastronomico e i nostri bar e chioschi in piazza. L’ingresso sarà ancora una volta ad ingresso libero con offerta responsabile. Solo grazie al sostegno di tutti potremo continuare a promuovere la musica, lo spettacolo, l’arte e la cultura in maniera libera…

Da 35 anni, Il Gruppo Ricreativo Culturale 86 - Vascon di Carbonera (TV)

Tutti gli aggiornamenti sul nostro nuovissimo sito www.gr86.it, sulla pagina facebook e sul profilo instagram festadestatevascon.

Vi aspettiamo numerosi!