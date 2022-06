Giugno a Villa Emo

Villa Emo offre un ricco programma per il mese di giugno!



ESCAPE STORY: L'EREDITA' DI VILLA EMO

un progetto a cura di Sementi Ludiche

17 giugno 2022 ore 18:30



Il 17 giugno, Villa Emo diventerà una grande escape room, dove attraverso codici, enigmi, rompicapi ed indovinelli, le squadre si affronteranno in un gioco di logica e abilità per completare con successo la sessione e guadagnare...l'eredità di Villa Emo.

Dopo il grande successo delle date organizzate tra 2019 e 2020, siamo pronti per proporre nuovamente questa esperienza divertente e immersiva dove l’obiettivo principale è stimolare la mente, l’intuito e la logica…. con una novità! Prima della sessione, infatti, avrete la possibilità di gustare le prelibatezze di Baking Bees, per poi giocare e ragionare.. con tutta l’energia necessaria!

Nel pieno rispetto delle normative ministeriali e regionali per il contenimento del contagio da Covid-19, saranno applicati tutti i protocolli previsti che permetteranno di godere dell’esperienza ludico-culturale in totale sicurezza.



QUANDO: 17 giugno 2022

- ore 18:30, apertura cancelli e cicchetto a cura di Baking Bees

- ore 20:30 - 22:30, sessione di Escape story



INFO:

- evento aperto a tutti, preferibilmente età 16+

- si consiglia di formare squadre da almeno 4 giocatori



COSTO: € 20,00 a persona



Prenotazione obbligatoria a squadre

Le iscrizioni on-line sono aperte fino al 14/06/2022

Link diretto all'iscrizione > https://bit.ly/3rqiGwA

In collaborazione con Baking Bees. Degustazione a pagamento.



In caso di maltempo l’evento si terrà ugualmente.



Per info: www.villaemo.org, cell. 3804614951



----------------------------------------------------------------------



Visite guidate domenicali

Domenica 12 giugno 2022

primo turno ore 14:30

secondo turno ore 16:00



Domenica 26 giugno 2022

primo turno ore 14:30

secondo turno ore 16:00



Due date per ascoltare storie, curiosità e aneddoti per addentrarci nell'architettura del Palladio e negli affreschi dello Zelotti.



ATTENZIONE: per garantire le norme di sicurezza, i visitatori sono pregati di portare le proprie cuffiette o in alternativa sarà possibile acquistarle presso la biglietteria al costo di €1,00 cad.



COSTO: 3,00€ per persona partecipante alla visita + biglietto di ingresso secondo il tariffario vigente (biglietto standard 10,00€, biglietto ridotto 7,00€, biglietto di ingresso gratuito under 12 anni)

nb. i bambini che parteciperanno attivamente alla visita usufruendo della radioguida pagheranno ugualmente il costo di € 3,00 mentre l'ingresso sarà gratuito sotto i 12 anni.



INFO: Durata della visita 1 ora

Prenotazione obbligatoria entro il giovedì precedente la data della visita attraverso i tasti sottostanti, oppure alla pagina EVENTI del sito www.villaemo.org

Numero massimo di partecipanti 25 per gruppo

L’iniziativa si svolgerà solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti.





Gallery

Tel.380 4614951